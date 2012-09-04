Yükseköğretim tarihinde bir ilk

Rektör Yardımcısı ve Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kadri Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, 2009 yılında kurulan enstitüsünün Zazaca'yı sahiplendiğini ve standartlaşması için gayret sarf ettiğini belirtti.

Zazaca'nın gelişmesi için çalıştıklarını ve yeterli akademik donanıma sahip olduklarını vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi: "Hazırlanan bu yüksek lisans tezi, Zazaca'yı bütün özellikleriyle akademiye taşıdığımızın bir göstergesidir. Zazaca'yı seçen yüksek lisans öğrencilerine, tezlerini Zazaca olarak yazma şartı getirdik. Folklor alanında yazılan Zazaca tez, yükseköğretim tarihinde ilk olma özelliği taşıyor. Biz slogan üreterek, kültürel mirasımızın tüm zenginliklerini ıskalamak yerine, Zazaca'ya katma değer ekleyecek akademik eserler ortaya koyma vizyonundan hareket ediyoruz."

Yüksek lisans tezini hazırlayan Nadire Aldatmaz da son 2 yıl içinde hayatında büyük değişiklikler olduğunu ve hayallerinin önemli bir kısmını gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kaybolup gitmesinden endişe duyulan Zazaca ile tez yazma olanağı bulduğunu bildiren Aldatmaz, "Zazaca bir tez yazmış ve tezini ilk teslim eden kişi olmaktan ötürü çok mutluyum. Saygın birçok kişi tarafından Zazaca ve kültürüne ait bazı ögeler yazılı metin haline getirildi ve günümüze kadar ulaştı. Ancak bu çalışmayı bir devlet üniversitesinin çatısı altında yapmak ve yazılanları resmi arşive dahil etmek ayrı bir önem taşıyor" şeklinde konuştu.

