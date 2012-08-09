Yüksek atlamada ilk kez finale kaldık

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen kadınlar yüksek atlama seçmelerinde ilk hakkında 1.75, ikinci hakkında ise 1.80'i geçen Burcu Ayhan, 1.90'da ilk hakkında başarılı olamadı. Bu yüksekliği ikinci hakkında geçen Burcu Ayhan, 1.93'ü de ilk denemesinde geçince ilk 12 sporcu arasına girip finallere kalmayı başardı.



Böylece ilk kez bir Türk atlet kadınlar yüksek atlamada finallere kalma başarısı gösterdi. Burcu Ayhan, 1.93 ile bu sezon en iyi derecesini yaptı.

Seçmelerde Özbekistan'dan Svetlana Radzivil, 1.96 metre ile en iyi dereceyi yaparken ilk 12 arasındaki diğer tüm sporcular 1.93 metrede kaldı.