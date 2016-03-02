YPG'li taziyesine katılan yabancı uyruklu 4 kişi sınır dışı edildi

Suriye'nin Halep kentinde öldürülen YPG'li Dilan Çoban ile Irak'ın Şeddade kasabasında girdiği silahlı çatışmada öldürülen örgüt mensubu Tekin Kurt için Van'da yapılan taziyelere İngiliz Joanna Redwood, Finlandiyalı Henri Juhani Sulku, Marja Orvokki Holstila ve Birgitta Anneli Hytinnen de katıldı.