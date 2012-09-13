Yorgun Banvit Galatasaray’a boyun eğdi

Rixos Cup 5 turnuvasının ikinci gün açılış maçında Galatasaray Medical Park ile ilk gün son saniyede Unics Kazan’ı yenen Banvit karşılaştı. Sarı-Kırmızılılar sahadan 16 sayı farkla galip ayrılmasını bildi: 77-61. Antalya Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Sarı-Kırmızılılar, Gordon-Hawkins-Cenk Akyol-Furkan Aldemir-Dudley beşiyle girdi. Banvit ise maça Lucas-Simmons-Meija-İzzet- Stimac ilk 5’iyle başladı. İlk 2 dakika skorsuz geçilirken, Banvit İzzet’in sayılarıyla öne geçti.Galatasaray’ın yeni skoreri Jamont Gordon’dan gelen sayılarla 3.dakikayı 5-4 önde geçen Sarı-Kırmızılılar, İzzet’in üçlüğüne engel olamadı: (5-7, 4.dk). Banvit’in ilk 7 sayısının tamamı İzzet’ten, Galatasaray’ın 5 sayısının tümü Gordon’dan geldi. 5.dakika 5-7 Bandırma ekibinin üstünlüğüyle geçirlirken, Meija’dan gelen baskete yanıt Furkan’dan geldi: (7-9). Dış atışlarda kötü bir yüzdeyle oynayan Galatasaray, İzzet’e savunmada çözüm bulamadı: (7-11, 7.dk). Furkan’ı boyalı alanda iyi kullanan Galatasaray’da oyuna yeni giren N’Dong ikinci sayı şansını iyi kullandı: (11-11). Gordon’un üçlüğüyle son dakikaya 14-11 üstün giren Sarı-Kırmızılılar, ilk çeyreği 15-11 önde bitirdi. İlk 10 dakikada İzzet Türkyılmaz 9 sayı üretirken, Galatasaray’da ise Gordon (5) ve Furkan Aldemir (4) skor yükünü üstlendi.





Banvit hücumda etkili olamadı





Mücadelenin ikinci çeyreğine Serkan-Şafak ikilisiyle giren Banvit, hücumda üretken olamadı. 12.dakika Serkan ve Hawkins’in karşılıklı basketleriyle 17-13 geçildi. Son 7:27’de Serkan’ın orta mesafe basket faulüyle fark 1 sayıya indi: (17-16). Son 4 dakikaya 19-18 üstün giren Galatasaray, Macvan’ın serbest atışlarıyla skoru 21-18’e taşıdı. Simmons’un hücum ribaundun ürettiği baskete Göksenin’dan cevap geldi: (23-20). Devrenin bitimine 2:47 dakika kala mola alan Banvit, Hawkins’in turnikesi ile Furkan’ın smaç basketine engel olamadı: (27-22). Dudley’in çamber altı basketiyle farkı 7 sayıya çıkaran Galatasaray, Lucas’ın son saniye basketine rağmen ilk devreyi 35-29 önde bitirdi.





Maçın ikinci yarısına Göksenin ve Hawkins’in basketleriyle hızlı giren Galatasaray MP, 8:37 kalan skoru 34-28 yaptı. Banit 1:44 dakika sonra İzzet’in serbest atışlarıyla skorla tanışırken, Gordon’un üçlüğüyle fark 7 sayıya yükseldi: (37-30). Hawkins’in hücumdaki etkinliğini sürdürmesiyle son 6 dakikaya 43-34 önde giren Sarı-Kırmızılılar, savunmadaki sertliğini korudu. Şafak Edge’nin kritik basketiyle oyunda kalan Banvit, Dudley’in tip basketine engel olamadı: (45-36). Karşılıklı basketlerle aradaki fark korunurken, Hawkins’in oyunu domine etmesiyle 27.dakikada skor 49-38 oldu. İzzet ve Stimac’ın basketleriyle son 2 dakikada fark 7 sayıya indi: (49-42). Ancak Hawkins attığı üçlükle 16. sayısını üretirken, farkı tekrar çift haneli sayılara çıkardı: (52-42). Macvan’ın basketine İzzet serbest atışlarıyla yanıt verdi. Üçüncü çeyrek Galatasaray’ın 55-44’lük üstünlüğüyle kapandı.





Son çeyrek Macvan ve İzzet’in karşılıklı sayılarıyla başlarken, Engin’in şık turnikesiyle son 8 dakikada fark 13 sayıya çıktı: (60-47). Cenk ve Furkan ikilisinin sayılarıyla rakibine baskı yapan Galatasaray’a yanıt Şafak’tan geldi: (65-52). Furkan Aldemir son 4:59 dakikada 5. faulünü alarak oyundan çıktı. Hawkins’in smaç basketiyle son 3:40’da 72-53’lük üstünlük yakalayan Galatasaray’a cevap Erol Can’dan iki üçlükle geldi: (72-59). Sırp oyuncu Macvan’ın isabetli dış atışıyla farkın kapanmasını engelleyen sarı-kırmızılılar, sahadan 77-61 galip ayrılarak Rixos Cup 5’e galibiyetle başladı.





GALATASARAY MEDICAL PARK ( 15-14-26-22): 77

Jamont Gordon 16, Göksenin Köksal 6, Can Korkmaz 1, Engin Atsür 2, Sertaç Şanlı 0, Cenk Akyol 6, Furkan Aldemir 8, N’Dong Boniface 2, Milan Macvan 10, David Hawkins 20, Erwin Dudley 6





BANVİT (11-14-19-17): 61

Serkan Erdoğan 7, Samuel Mejia 3, Erkan Veyseloğlu 0, Tufan Önen 0, Şafak Edge 7, Kalin Lucas 3, İzzet Türkyılmaz 23, Keith Simmons 9, Vladimir Stimac 3, Erol Can Çinko 6