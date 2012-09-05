Yönetmelik değişti, borçlu sayısı arttı

Ancak bu artışın en önemli nedeni Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun yeni uygulaması. BDDK'nın yıl içinde üç kere kredi kartı dönem borcunun yüzde 50'sinden azını ödeyenin kartlarını nakit çekimine kapatması, borçlu sayısının patlamasına neden oldu.



Merkez Bankası'nın açıkladığı rakamlara göre temmuz ayında kredi ve kredi kartını borç ödeyemeyenlerin sayısı haziran ayına göre yüzde 19.2 oranında artışla 145 bin 768 kişiye yükseldi.



Bu yükselişte en önemli pay ise kredi kartlarına ait. Ocak ayında 47 bin kişi seviyesinde olan kredi kartı borçlusu sayısı Nisan ayında 70 bine, Temmuz ayında ise 92 bine ulaştı. 2011 toplamında 301 bin kişi olan kredi kartlı borçlularının sayısı da 2012'nin henüz ilk yedi ayında 393 bin kişiyi geçti.



YENİ YÖNETMELİKLE BORÇLU SAYISI ARTTI



Kredi kartı borçlularında yaşanan bu patlamanın en önemli nedeni ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin" yönetmeliği.



17 Aralık 2010 tarihinde yayınlanan yönetmelikte kredi kartlarının asgari ödeme tutarı hesaplamasında kullanılan oranlar ile kredi kartında limit artışına ve nakit çekimine ilişkin uygulamalarda değişiklik yapıldı.



Bu yönetmeliğin kredi kartından nakit çekimi ile ilgili maddesi ise 17 Haziran 2011 tarihinde yürürlüğe girdi. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde üç kez dönem borcunun yüzde 50’si ve altında ödeme yapılan kredi kartları nakit çekime kapatılıdı. Aynı zamanda bu durumda olan kredi kartı sahipleri limit artırımı da talep edemiyor.



Bankacıların verdiği bilgiye göre yönetmeliğin etkisiyle gerek karttan nakit çekimin kapatılması gerekse asgari ödeme oranlarının yükseltilmesi sonucunda kartlarından nakit çekerek diğer banka borçlarını devir ettiren müşteriler nakit sıkıntısına düştüler ve borçlarını devir ettiremez duruma geldiler.



BORCUNU ÇEVİREN 40-45 BİN KİŞİ





TAKİPTEKİ KREDİLERİN ORANI

Kredi kartları, tüm kredi türleri içinde en yüksek takibe dönüşüm oranına sahip kartlar. Yılın ilk yarısında kredi kartlarında takibe dönüşüm oranı yüzde 5.3 seviyesinde bulunuyor. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde ise yüzde 5.8 düzeyindeydi. Konut kredilerinde takibe dönüşüm oranı yüzde 0.9’dan yüzde 0.8’e gerilerken, taşıt kredilerinde yüzde 3.3’ten yüzde 3.4’e, ihtiyaç ve diğer tüketici kredilerinde ise yüzde 2.6’dan yüzde 2.9’a yükseldi.

Bankacılar, gecikmeye düşen kart sayısı ve borç toplamlarında bu etkinin 2011 yılının son çeyreğinde hissedilmeye başlandığını, 2012 yılında ise etkinin arttığını belirtiyor. Borçlu duruma düşen kredi kartlarındaki artışa rağmen yeni uygulamanın borçları disiplin altına aldığını kaydeden bankacılar, "BDDK'nın politikaları etkisini gösterdi. Eskiden borçlar birbiri içerisinde devrederek kartopu gibi büyüyordu. Şimdi biraz daha kontrol altına alındı" diye konuştu.



Öte yandan takipteki kredi kartlarının genele oranı haziran sonu itibariyle yüzde 5.3 seviyesinde bulunuyor. Bu rakam geçen sene aynı dönemde yüzde 5.8 idi. Bankacılara göre bu oran kabul edilebilir bir oran ve herhangi bir alarm durmunu yansıtmıyor.



Ekonomist Uğur Gürses, Ocak'tan bu yana kredi kartı takibe düşenlerin sayısının 47 binden 92 bine yükseldiğine dikkat çekti. Gürses, bu yükselişin kredi kartı borcunu başka bankalardan nakit çekerek kapatanların sayısının 40-45 bin civarında olduğunu gösterdiğini kaydetti.



ASGARİ ÖDEME ORANLARI



Kredi kartında daha önce yüzde 20 olan asgari ödeme oranı geçtiğimiz yıl değiştirildi.



Buna göre kredi kartı limiti 5 bin liraya kadar olanlar için yüzde 20’lik asgari ödeme oranı, 1 Ocak-31 Aralık 2012 tarihleri arasında yüzde 22’ye yüksltildi. 1 Ocak 2013’ten itibaren ise yüzde 25’e yükselecek.



Kart limiti 5 bin ila 15 lira arasında olanlar için asgari ödeme tutarı yüzde 25 seviyesinde bulunuyor.



Kart limiti 15 ila 20 bin arasında olanların asgari ödeme tutarları yüzde 28. 1 Ocak 2013’ten sonra ise yüzde 30 olarak uygulanacak.



Kart limiti 20 binin üzerinde olanların asgari ödeme limmitleri 1 Temmuz’dan itibaren yüzde 28'e yükseltildi. 1 Ocak 2013’ten itibaren yüzde 30, 1 Temmuz 2013’ten sonrası ise yüzde 35’e yükselecek.

(HÜRRİYET)

