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Yol ortasında eşkiyalık

Konya’da 1 hafta önce evlenen 24 yaşındaki Ersin Çelik ile aynı yaştaki eşi Hatice Çelik, akşam market alışverişinden dönerken, iddiaya göre yollarını kesen 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı.

07 Eylül 2012 Cuma 11:20
Yol ortasında eşkiyalık

Sopalarla dövülen genç çift, kanlar içinde yerde kalırken, saldırganlar Hatice Çelik'in kolundaki 7 adet bileziği alarak kaçtı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Peyami Safa mahallesi Atmaca sokak girişinde meydana geldi. 1 hafta önce evlenen garson Ersin Çelik ile Hatice Çelik, kent merkezinde market alışverişi yaptıktan sonra tramvaya bindi. Çift, İstanbul Yolu üzerindeki Köy Hizmetleri durağında indi. Yolun karşısına geçen Çelik çifti, yaklaşık 15 metre uzaklıktaki evlerine yöneldikleri sırada, kimliği belirsiz 2 kişi karşılarına çıktı. Ellerinde sopa bulunan şüpheliler, genç çifte saldırdı. Sopalarla dövülen Çelik çifti, kanlar içinde yere yığılırken, iki zanlı Hatice Çelik'in kolunda bulunan 7 bilezeği de zorla aldı. İki şüpheli olay yerinden hızla kaçtı.

Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar tarafından bulunan Ersin ve Hatice Çelik, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çelik çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çiftin alışveriş yaptıktan sonra takip edilmiş olabileceği üzerinde duran polis, verilen eşgal doğrultusunda şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. 

DHA

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