Yoklamada bulunmayan askerlerin isimleri

Afyonkarahisar'da dün akşam meydana gelen mühimmat deposu patlamasında 25 asker şehit oldu.

İhlas Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, patlama sonrası yapılan yoklamada bulunmayan 25 askerin ismi belirlendi. Bu askerlerin patlama sırasında şehit düşen askerler olabileceği kaydedildi.

Yoklamada bulunmayan isimler şöyle: "Bedri Naim, Murat Döğer, Hüseyin Apaydın, Cüneyt Akkuş, Ayhan Kurtsu, Kadir Aydın, Fatih Şalgam, Bayram Uluer, Burak Kaplan, Emrah Aral, Emrah Kartal, Hayri Kaya, Emre Yıldırım, Emrah Sandalcı, Mehmet Emre Özer, Hüseyin Gökhan Eriç, Tolga Taşdan, Ahmet Tosun, Burak Umut Gedik, Onur Fikret Gülger, Macit Coşkun, Barış Öztürk, Mehmet Emin Çuğun, Abdullah Tokgöz, Faruk Ergeç".

Şehitlerin isimleri konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, DNA sonuçlarından sonra açıklanması bekleniyor.

TÜRKİYE ŞEHİTLERİNE AĞLIYOR

Sabah saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 25 askerin şehit olduğu belirtildi. Bakan Veysel Eroğlu, patlamada, 2 astssubay, 2 uzman, 21 er'in şehit olduğunu açıkladı.

Patlamanın boyutu, günün aydınlanmasıyla ortaya çıkmaya başladı. Askeri bölgenin içerisinde patlama ve yangının sebep olduğu siyah bir alan görüldü.

TSK AÇIKLAMA YAPTI

Türk Silahlı Kuvvetleri, "Afyonkarahisar' daki askeri mühimmat deposundaki patlamada; 25 askerimiz şehit olmuş, 4 askeri personel hafif yaralanmıştır" dedi.

İşte TSK'nın internet sitesindeki açıklama:

1. 05 Eylül 2012 tarihinde saat 21.15 sıralarında, Afyonkarahisar’da konuşlu Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığına bağlı Mühimmat Depo Komutanlığında, el bombalarının depolandığı bir cephanelikte yapılan çalışma esnasında, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonucunda, 25 askerî personel şehit olmuş, 4 askerî personel hafif şekilde yaralanmıştır.

2. Olayla ilgili idari ve adli soruşturmaya başlanmıştır.

3. Elim olay sonucu hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve meslektaşlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

VEYSEL EROĞLU: "TOPLAM 25 ŞEHİDİMİZ VAR"

Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, “İglo tipi cephanelik. El bombalarının bulunduğu bir cephanelik. İçeride kaza neticesinde patlaması sonucunda böyle büyük bir olay yaşandı. Arkasında yangın meydana geldi. Patlama sonucu bölgedeki kısımda can verildi. Toplam 25 şehidimiz var. Milletimizin başı sağ olsun. Tamamen bir kaza neticesi, bir el bombasını yere düşmesi ile oluşmuş” dedi.

Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Ataköy’deki 500. İstihkam Ana Depo Komutanlığı Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası’nda yaşanan olay sonrası, açıklamalarda bulundu. Eroğlu, İglo tipi cephanelik. El bombalarının bulunduğu bir cephanelik. İçeride kaza neticesinde patlaması sonucunda böyle büyük bir olay yaşandı. Arkasında yangın meydana geldi. Patlama sonucu bölgedeki kısımda can verildi. Toplam 25 şehidimiz var. Milletimizin başı sağ olsun. Tamamen bir kaza neticesi, bir el bombasını yere düşmesi ile oluşmuş” dedi.

DNA TESTİ ANKARA'DA

Patlamanın şiddeti nedeniyle, şehitlere kimlik tespitinin yapılamayacağı ve kimliklerin DNA testinden sonra ortaya çıkacağı kaydedildi. Bu noktada da, Afyon Devlet Hastanesi'nde DNA testi yapılamadığı, askerlerin cenazelerinin bu işlem nedeniyle Ankara GATA'ya götürüleceği belirtildi.

25 ŞEHİT

Türkiye’yi sarsan patlama Afyonkarahisar’da dün saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Ataköy’deki 500. İstihkam Ana Depo Komutanlığı Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası’ndaki mühimmat deposunda erler, erbaşlar, astsubaylar ve subaylar 4-5 gündür mühimmat tasnifi yapıyordu. Ancak bu tasnif sırasında bir el bombasının patlamasının ardından patlamalar meydana geldi. Kent merkezine yakın kışladaki patlama, çevrede deprem korkusu yarattı. Afyonlular kendilerini dışarıya attı. Çok sayıda evin camları kırıldı. Kışlaya yakın evlerin tamamı boşaltıldı. Kentte elektrik kesintisi oldu. Ama bilançonun ağırlığı gün ışıyınca ortaya çıktı.

Patlamada depoda bulunan 25 asker şehit oldu. Yaralanan askerler Hasan Boncuk, Fethi Tuna, Soner Güleçyüz, Fatih Yüksel, Mustafa Durmaz ve Ramazan Yılmaz ile vatandaşlar Emrah Ulufer, Kevser Dalkılıç ve Sevilay Türk, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Ulufer, Dalkılıç ve Türk tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralı askerlerin tedavileri devam ediyor.

KOCATEPE'DE YANGIN

Patlamanın ardından etrafa yayılan kıvılcımlar nedeniyle yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan Büyük Taaruz’un yaşandığı Kocatepe sırtlarında yangın çıktı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Patlamanın ardından cephanelikteki müthimmat ve el bombalarının çevreye saçılması nedeniyle itfaiye ve ambulanslar kışlaya giremedi.

HAVA AYDINLANINCA İNCELEME BAŞLADI

Afyonkarahisar'da patlamanın meydana geldiği askeri bölgede, günün ışımasıyla uzman ekipler inceleme yapmaya başladı. Patlamanın meydana geldiği askeri tesiste çevreye mühimmat saçılması nedeniyle gece boyunca hazırda bekleyen ekipler, günün ilk ışıklarıyla birlikte Kışlacık mevki ile Ataköy arasındaki cephanelik bölgesinde incelemelerine başladı. Patlamanın tesislerde önemli hasara yolaçtığı, cephaneliğin kullanılamaz hale geldiği, bir askeri kamyonunda da parçalandığı görüldü.

Jandarma ve emniyete ait çok sayıda Olay Yeri İnceleme Aracı da, tesislere giriş yaptı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu sabaha karşı ayrıldığı kışlaya, günün ışımasıyla geri döndü. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu da sabahın ilk ışıklarıyla tesise geldi.

Askeri yetkililer ve güvenlik görevlileri, olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak, sivillerin bölgeye yaklaşmasını engelledi, tesislere gidilen yol da sivil araç trafiğine kapatıldı.

Sivil savunma, arama-kurtarma, sağlık, itfaiye ekipleri gece boyunca, tesislerin çevresinde hazır bekletildi.

İÇERİDE 20-30 ASKER VARDI

Çoban, “Mühimmat deposunda çalışma yapılıyordu. İçeride 15-20 görevli vardı” diye konuştu. Hastaneye kaldırılan bir asker de “Cephane istifliyorduk. Ben 50 metre uzakta bir yerde namaz kılıyordum. o esnada patlama oldu. Arkadaşlarım nerede bilmiyorum. 30’a yakın arkadaşım vardı. Büyük ihtimal cephanelikte ters giden bir olay oldu, ondan kaynaklandı.”

ZIRHLI ARAÇ İSTENDİ

Patlama sonrasında çevreye saçılan parçalar nedeniyle bölgede geniş çaplı güvenlik koridoru oluşturuldu.Yangın devam ederken, yeni patlama olasılığına karşı depoya girilemedi. Bölgeye girmek için olay yerine zırhlı araç istendi.

İÇERİDEN HABER ALINAMADI

Özel Harekat ve Çevik Kuvvet’e ait panzerler birliğe girdi. Birliğin önünde çok sayıda AKUT ve Sivil Savunma ekibi bekletildi. Mühimmat deposunun enkazı altında kaç asker bulunduğu ve durumlarının ne olduğunun bilinmediği açıklandı.

HASTANEYE AKIN ETTİLER

Patlamanın ardından aralarında kırılan camlardan yaralanan sivillerin de olduğu 7 kişi hastanelerde tedaviye alındı. Patlama sonrası çok sayıda vatandaş kan vermek için hastanelere koştu. Kan vermek için hastaneye koşan Afyonkarahisarlılar uzun kuyruklar oluşturdu. Belediye ekipleri, anonslar yaparak paniğe kapılan vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ndeki yaralı askerlerden 2’sinin Emrah Uluer ve Hasan Boncuk olduğu ve sağlık durumlarının da iyi olduğu belirtildi.

Türk Kızılayı’nın kan bağış otobüsü, yaralananlar için kent merkezinde kan bağışı aldı. Türk Kızılayı, takviye amacıyla Bursa Kan Merkezi’nden 100 ünite kanı da Afyonkarahisar’a ulaştırdı.

Başbakan Erdoğan ORG.ÖZEL'İ ARADI

Başbakan Tayyip Erdoğan, gece saatlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Afyon Valisi İrfan Balkanlıoğlu ile görüşerek patlama hakkında ilk bilgileri aldı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Cephane yayıldığı için yangına müdahale edilemiyor. Sabahın ilk saatlerinde helikopterler bölgede olarak müdahaleye başlayacaklar” açıklamasında bulundu. Kara Kuvvetleri Komutan Hayri Kıvrıkoğlu da gece Afyon’a giderek incelemelerde bulundu.

ASKER AİLELERİ KIŞLAYA KOŞTU

Patlamanın duyulmasının ardından kışladaki görevli askerlerin yakınları kente akın etti. Çok sayıda aile, asker evlatlarından haber alabilmek için nizamiye kapısında içeriden gelecek haberi gözyaşları arasında bekliyor.

KIVRIKOĞLU BÖLGEDE

Gece saat 02.00 sıralarında ilk iki patlamaya göre daha küçük çaplı bir patlama daha meydana geldi. Saat 21.15’teki patlamanın ardından başlayan yangın 4 saat sonra kontrol altına alınarak tamamen söndürülünce, soğutma çalışmasına başlandı. Diğer yandan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu da Afyonkarahisar’a giderek patlamanın olduğu Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası’nda incelemelerde bulunuyor. Orgeneral Kıvrıkoğlu’na bölge komutanları ve ilin yerel yöneticileri eşlik etti.

MHP MİLLETVEKİLİ YILMAZ: BEKLEYİP DUA EDECEĞİZ

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası’na giderek olay hakkında bilgi aldı. Yılmaz, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her şeye hazırlıklı olmalıyız. Patlamanın meydana geldiği depoya henüz girilemedi. Olay yerinde can kaybı olup olmadığı hakkında kesin bir bilgi yok. Resmi açıklama için sabah saatlerini beklemek zorundayız. Ancak depoya girildiği zaman kesin bir şey söylenebilir. Hep beraber bekleyip dua edeceğiz" dedi.