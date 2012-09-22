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Yok böyle bir iddia!

Fransa Ligi ekiplerinden Paris St Germain'in Katarlı sahiplerinin Messi ve Cristiano Ronaldo'yu kadrolarına katmak istediği iddia edildi.

22 Eylül 2012 Cumartesi 09:25
Yok böyle bir iddia!
Paris Saint Germain takımının Katarlı sahipleri, bu sezon Thiago Silva ve Zlatan Ibrahimovic gibi yıldızları yüksek bedellere kadrosuna katmasına karşın yerinde durmuyor. Fransa temsilcisinin Katarlı başkanı Al-Khelaifi, Madrid'de basılan bir yayın organına yaptığı açıklamada Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. PSG'nin sahibinin hayali ikisini de aynı takımda görebilmek...

'Ronaldo için konuşmak erken'

"Dünya'nın en iyi oyuncularından birkaçı zaten bizim kadromuzda. Şampiyonluklar akzanmak istiyoruz ve büyük isimleri transfer etmek bunun için bir köprü görevi taşıyor. Ronaldo ve Messi dünyanın en iyi iki oyuncusu, onları alsak hârika olurdu." diyerek hayalini açıklayan Al-Khelaifi, "Eşsiz yetenekleri var, ikisini de beğeniyorum.. Ronaldo'nun son zamanlarda takımında mutsuz olduğunu duyduk. Kulüp oyuncuları hakkında kesinlikle konuşmayacağım çünkü başkan Florentino Perez'e büyük saygım var. Şu an Ronaldo için konuşmak erken. O profesyonel birisi." ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun mutsuzluğunun onunla temasta olmalarından kaynaklanmadığını söyleyen PSG başkanı, "Onu almak isteseydik ilk önce Real Madrid'le görüşürdük.. Çok iyi oyuncuları var ve onlarla iyi ilişkiler kurmak bizim açımızdan faydalı olacak. Bu tavrımız diğer kulüpler için de geçerli. Futbola saygı göstermek zorundayız." dedi.

PSG başkanın bu açıklamaları ise futbol kamuoyunda PSG'nin önümüzdeki dönemde Ronaldo ve Messi için ciddi girişimlerde bulunacaklarının sinyali olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Milliyet
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