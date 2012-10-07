Yobo formasına kavuştu

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, derbi maçta kendi sahasında Beşiktaş'ı mağlup ederek Alex krizini noktalamak istiyor.





Zorlu derbi maç öncesinde Fenerbahçe'de Borussia Mönchengladbach maçında ilk onbirde sahaya çıkan Bekir'in yerine bugünkü maçta Yobo ilk onbirde sahaya çıktı. Beşiktaş maçı öncesi Mehmet Topuz'un da grip olduğu için son dakikada kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Geçtiğimiz hafta sonu Kasımpaşa yenilgisi ve daha sonrasında önce Alex'in kadro dışı kalması, ardından sözleşmesinin feshedilmesiyle çalkantılı günler yaşayan Sarı-Lacivertli takım, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Borussia Mönchengladbach'ı 4-2 mağlup ederek biraz nefes almıştı.

8 yıl boyunca Fenerbahçe formasıyla göstermiş olduğu performansla Türkiye'deki futbolseverler tarafından beğeni toplayan Alex'siz, bir Fenerbahçe'nin derbide nasıl bir performans ortaya koyacağı merak ediliyor. Yine taraftarların bu maçta yönetim ve özellikle Aykut Kocaman'a vereceği tepki ise merakla bekleniyor. Maçtan önce stat çevresinde bazı taraftarlar Alex'in maskelerini takmaları ise dikkatlerden kaçmadı.



