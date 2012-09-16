Yobo: 'Fenerbahçe’de adaptasyon kısa sürer'

Yobo, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, ligde bundan önceki 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldıklarını hatırlatarak, ''Kesinlikle 3 puan almamız gereken bir maçtı. Kesinlikle kazanmamız gerekiyordu. Önemli bir maçtı, kazandık ve mutluyuz'' dedi.





Meireles'in katılımıyla takımın uyumunu nasıl gördüğü sorulan Yobo, ''Fenerbahçe bir aile takımıdır. Bu nedenle adaptasyon süresi her zaman için daha kısa sürede olmuştur. Sert, beklenen ideal takım, biraz süre alacaktır. Sonuç olarak oyuncular büyük maçları oynamayı severler. Herkes kendini verdiği için fazla eksiklik hissedilmez. Adaptasyon sürecinin kısa süreceğini düşünüyorum'' şeklinde ifadeler kullandı.