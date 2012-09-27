Yobo’dan iddialı açıklama

Fenerbahçe'nin Nijeryalı savunmacısı Joseph Yobo, Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Ligi’nin en büyük favorisinin Fenerbahçe olduğunu söyledi. Tecrübeli stoper, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, takıma güvendiğini ve her geçen gün daha iyi performans sergilediklerini belirtti. Yobo ayrıca, son iki resmi maçta beraberlikle ayrılmalarına karşın, “Her maça galibiyet için çıkıyoruz” dedi.