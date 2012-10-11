Yılmaz Vural’dan milli takım yorumu

Sanica Boru Elazığspor ile anlaşan teknik direktör Yılmaz Vural, ''Susurluk Davası'' kapsamında Yenipazar Cezaevi'nde bulunan Mehmet Ağar'ı ziyaret için geldiği Aydın'da, gazetecilere A Milli Futbol Takımı'nın Romanya ve Macaristan ile oynayacağı 2014 Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarını değerlendirdi.





Romanya ve Macaristan maçlarının beklenildiği kadar kolay geçmeyeceğini, ancak mutlaka iyi sonuç alınmak zorunda olan maçlar olduğunu ifade eden Vural, ''Biz bu iki takımdan daha çok koşan bir takımız. Zaten Romanya ve Macaristan'a takılırsak turnuvaya katılamayız, sıkıntı yaşarız. Özellikle Macaristan kolay lokma değil. Takımın morali iyi. Galatasaray ve Fenerbahçe'den 8'er oyuncu ile yine Avrupa'da forma giyen yaklaşık 8 oyuncu kadroda. Futbolun nasıl oynanacağı kavramını iyi bilen bir oyuncu yapımız var'' diye konuştu.





Selçuk İnan'ın durumu





Vural, Romanya ve Macaristan maçlarında Galatasaraylı milli futbolcu Selçuk İnan'ın şans bulup bulamayacağına ilişkin kamuoyundaki tartışmalara ilişkin bir soruya da şu yanıtı verdi:





''Selçuk İnan'ın oynayıp oynamaması ile ilgili söylemler geyik muhabbeti. Onun yerine oynayan oyuncular da kaliteli. Selçuk İnan ile ilgili yanlış gündem yaratılıyor. Çocuk daha sonra sıkıntı yaşıyor. Bakın kendi takımında da performansı düştü. Aynı sorun Hamit için de geçerli. Bir maç sonra yedek kulübesine çekilince gol olduktan sonra tepki vermedi. Onun da performansı düştü. Biz Türk halkı olarak duygu yüklüyüz. Bu bizim doğamızda var. Avrupalı, futbolu önce işi gibi görüyor.''





''Türkiye'de futbol zevk vermiyor''





Tecrübeli teknik direktör Süper Lig ile diğer Avrupa liglerindeki futbol anlayışını da değerlendirerek, şunları kaydetti:





''Biz futbolu prensiplerimize göre oynamıyoruz. Süper Lig'de bir maçı izledikten sonra Real Madrid-Barcelona maçını izlediğinizde arada çok fark olduğu görülüyor. Fakat sonuçta ikisi de insan. Biz futbolu oyun olarak algılıyoruz. Bu nedenle Türkiye'deki futbol zevk vermiyor. Biz de bir çok maç 2-3 bin kişiye oynanırken, İngiltere'de İspanya'da dolu tribünler önünde oynanıyor. Bizim ligde çok pas hatası, geri pas savunma hatası yapılıyor. Topun olmadığı yerdeki futbolcu, ne yapacağını bilemiyor. Onun da ne yapması gerektiği önemli. Bizim futbolcu seyirci gibi oyunu izliyor. Burada suç bizde de var, ama bizi yetiştirenler de bize bunları öğretmemiş. Şimdi gelinen noktada kendi doğrumuzu bulmaya çalışıyoruz. Yıllardır söylüyoruz, ama olmuyor. Hep duygusal hobi olarak bakılan bir olay futbol.''





Yeni takımı için durum tespiti





Vural, teknik direktörlük için anlaştığı yeni takımı Sanica Boru Elazığspor hakkında da değerlendirmelerde bulundu.





Transfer döneminde yapılan yanlış ve doğruların takımların başarısına olumlu ve olumsuz etki yaptığını, Sanica Boru Elazığspor ve Akhisar Belediyespor'un durumunun da buna örnek teşkil ettiğini belirterek, ''Türkiye'de ligler arası çok fark var. Çok önemli rakamlar ödeniyor, ama başarılı olamıyorsun'' dedi.



















