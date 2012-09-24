Yılmaz: ’’Galibiyet zor’’

Mehmet Ali Yılmaz, Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Bordo Mavili takımın kazanmasını istediğini, ancak galibiyetin zor olduğunu söyledi.





Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Mehmet Ali Yılmaz, derbiye ilişkin basın mensuplarının sorularını cevapladı, Yılmaz, "Bence Trabzon kazanır ama zor. İstanbul'da oynanıyor maç. Arada fazla gerilim var. İnşallah fazla germezler. Tartışmalardan, şike operasyonları" dedi.





Fenerbahçe taraftarlarının Trabzonsporlu oyuncuları uyutmamak için otel önünde tezahürat yaptıkları sorulan Yılmaz, "Niye ki? Maçın havasını germek için mi? Gerek yok, bunlar tartışılır. Futbol oyundur. Bu oyunda siyaset gibi çeşitli laflar edilir. 'Şike vardı yoktu, bizim hakkımız yendi onların ki yendi' gibi tartışılır. Ama bu sene 3 Temmuz'dan bu yana gelişen şike tartışmaları net anlaşılır bir sonuca varamadı. O nedenle Trabzon hala 'biz şampiyonuz' diyor. Çok netleşmedi çünkü. Bir yandan federasyon, UEFA 'hayır' dedi ama mahkeme de 'var' dedi" diye konuştu.





"Sizce kim şampiyon?" sorusuna Yılmaz, "Bence Trabzon şampiyon. Yani olmasa da bize Trabzon şampiyon. Bize her yer Trabzon ya" cevabını verdi.





Yılmaz'ın basın mensuplarına, "Sizce kim yener?" şeklindeki sorusuna gazetecilerin "Bizce Fenerbahçe yener" cevabı gülüşmelere neden oldu.