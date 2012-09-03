Yılın transferi Zenit’ten

Adı uzun süredir Chelsea ile anılan Porto'lu golcü Hulk, Rus kulübü Zenit'le anlaştı. Transferin hala devam ettiği Rusya Ligi'nde bugün TSİ 01.00'de UEFA'ya verilecek olan kadrolara Hulk'un adını yazdırmayı başaran Zenit St Petersburg, transferdeki rakamları açıklamazken Sky Sports'un haberine göre 50 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.





26 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 2008 yılında Japonya'nın Tokyo Verdy kulübünden transfer edilmişti.





Bu yaz Londra Olimpiyat Oyunları'nda da milli taım formasıyla boy gösteren Hulk, geçtiğimiz sezon 37 kez Porto'nun formasını giydi, 16 gole imza attı.