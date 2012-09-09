Yıldız Kızlar Balkan Şampiyonu oldu

Edirne'de düzenlenen 17 Yaş Yıldızlar Balkan Badminton Şampiyonası'nın finalinde, Bulgaristan'ı yenen Türkiye şampiyonu oldu.





17 Yaş Badminton Milli Takımı sırasıyla Yunanistan ve Makedonya'yı 5-0 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde Romanya'yı 3-0 yenen milli takım, finalde de Bulgaristan'ı 3-2 yenerek Balkan şampiyonu oldu.





Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Milli Takım sporcularını başarılarından dolayı tebrik ederken, bugün (9 Eylül) devam eden ferdi müsabakalarda da 5 kategoride şampiyonluk beklediklerini belirtti.



