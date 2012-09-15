Yıldız güreşçiler Rize’de

Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın teknik direktörü, olimpiyat şampiyonu Mehmet Akip Pirim adına, 2 Mart Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Uluslararası Mehmet Akip Pirim Yıldızlar Grekoromen Güreş Turnuvası, Türkiye, Mısır, Azerbaycan ve Gürcistan'ya 59 sporcu katılıyor. Turnuvada ilk gün karşılaşmalarını Grekoromen Milli Takım Teknik Direktörü Mehmet Akif Pirim de izledi.





Yıldız Milli Grekoromen Güreş Takımı antrenörü Ahmet Kara, ilk kez yıldızlar kategorisinde uluslararası şampiyona düzenlendiğini belirterek, ''Bu organizasyonun Avrupa ve Dünya Şampiyonası öncesi olması, sporcular açısından avantaj oldu. Burada güreşen bazı sporcularımız Avrupa ve Dünya Şampiyonasına katılacak. Bu karşılaşmalarla müsabaka eksiklerini giderecekler. İleride bu organizasyon daha geniş katılımla yapılacak'' diye konuştu.





İki gün sürecek turnuva, ödül töreniyle sona erecek.