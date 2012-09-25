Yıldırım: ’’Zorlu Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz’’

Levent Yıldırım, Galatasaray maçının zor olacağını ancak kazanmak istediklerini bildirdi.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, takım olarak Cuma günü oynayacakları Galatasaray maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.





Galatasaray'ı yenecek güçte olduklarını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:





''Galatasaray maçı zor olacak ama kazanmak istiyoruz. Teknik direktörümüz Hector Cuper de bu maç için her türlü önlemi alıyor. Bilindiği gibi sahamızda uzun bir süreden bu yana yenilgi yüzü görmedik. Bu karşılaşmayı da galibiyetle tamamlamak istiyoruz. Takımımızın kazanacak gücü var.''





Yıldırım, taraftarlara da seslenerek, ''Taraftarımızdan sahamızda oynayacağımız bu sezonki ikinci karşılaşmada en iyi şekilde takımlarını desteklemelerini istiyoruz. 19 Eylül Stadı'nı doldurarak takımlarına destek olmalarını bekliyoruz. Bu karşılaşmayı kazanmamız için onların gücüne ihtiyacımız var. Orduspor, taraftarı ile sahadan 3 puanla ayrılan taraf olacaktır'' ifadelerini kullandı.