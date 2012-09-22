Yıldırım: 'Önemli başarılara imza atacağız'

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Menajeri Haluk Yıldırım, yaptığı açıklamada, yeni sezon öncesi hazırlıklarını iyi bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, "Geçen sene kadroda bulunan bazı oyuncularla yollarımız ayrıldı. Teknik kadroda değişiklik oldu. Ama yine iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Çalışmalarımız gayet iyi geçiyor. İnşallah sezon içinde önemli başarılara imza atacağız" dedi.





Sezonu 30 Eylül Pazar günü Anadolu Efes'le yapacakları Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla açacaklarını hatırlatan Yıldırım, en kısa sürede hazır hale gelmek istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:





"Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının ardından Türkiye Kupası ve THY Avrupa Ligi maçları başlayacak. Milli oyuncularımız kadroya henüz katıldı ve takımın biraz zamana ihtiyacı var. Rixos Turnuvası'nda iyi mücadele ettik ama tam takım olmadığımız için bazı oyunculara çok yük bindi. Takım olmak kolay değil. Oyuncularımızın çoğu ilk kez birlikte oynayacaklar. Önemli olan sezon içinde neler yapacağımız ve sezon sonunu nasıl getireceğimiz. Önemli oyuncularla anlaştık. Hepsinin bireysel yetenekleri çok fazla ama önemli olan tabii ki takım olabilmek. İlk kez THY Avrupa Ligi'nde oynayacağız. Bu kulvar Avrupa basketbolunun en zor seviyesi. Gerçek olan şu ki; takım olabilen, sahada iyi mücadele eden ve yüzde 100'ünü veren takımlar bir adım öne geçecek. Biz de bunu yapmaya çalışacağız."





"Erman Kunter, farklı bir sistem ve anlayışla oynatacaktır"





Geride kalan sezonu lig, Türkiye Kupası ve EuroChallange Kupası şampiyonu olarak tamamlayan kadronun başında bulunan Ergin Ataman'ın Galatasaray Medical Park'la anlaşmasının ardından göreve gelen Erman Kunter'in, önemli başarılara imza atmış bir isim olduğuna dikkati çeken Haluk Yıldırım, şöyle devam etti:





"Erman Kunter 9 yıldan beri yurt dışında. Fransa'da önemli başarılara imza attı. Özellikle alt yapıda yetiştirdiği genç oyuncuların 9-10'u NBA'de önemli yerlere geldi. Bu da bizim için, alt yapımız için ve genç oyuncularımız için önemli bir fırsat. Geçen sene herkesin ortak bir düşüncesi vardı. Beşiktaş 6-7 kişiyle oynayan bir takımdı. Rotasyonu zayıftı. Bu rotasyonu şimdi 11-12 kişilere çıkarmaya çalıştık. THY Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalırsak 14 maç yapacağız. Bu da sezonda 60 maça yakın bir takvim meydana getirecek. Kadromuzun mutlaka genç olması lazım. Erman Kunter farklı bir sistem ve anlayışla oynatacaktır. Geçen seneden farklı olacaktır. Daha sert savunma yapan, daha hızlı hücuma giden, zevkli bir basketbol oynatmaya çalışacağız. Açıkçası zamana da ihtiyacımız var. Hedefimiz, THY Avrupa Ligi'ndeki ilk maça kadar tamamen hazır olmak. Bazı şeyleri o zamana kadar oturturuz diye düşünüyorum."





THY Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmalarının kendileri için büyük bir başarı olacağını da dile getiren Haluk Yıldırım, "Adım adım gitmeliyiz. İlk önce grupta ilk 4'e girmeli ve son 16'ya kalmalıyız. Geçen seneden çok güzel bir örnek var. Olympiakos takımı kurulurken kimse şampiyon olacaklarından bahsetmiyordu. Bütçe düşürmüşlerdi ama önemli bir başarı kazandılar. Önemli olan sezon sonunu nasıl getireceğimiz. Nisan-mayıs aylarında takımın ne durumda olacağı daha önemli" diyerek sözlerini tamamladı.