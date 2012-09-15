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Yıldırım: 'Galibiyet sevinci yaşamak istiyoruz'

Ligin 4. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Orduspor'da basın sözcüsü Levent Yıldırım, kendi sahalarında oynayacakları maçta 3 puan sevincini yaşamak istediklerini söyledi.

15 Eylül 2012 Cumartesi 17:45
Yıldırım: 'Galibiyet sevinci yaşamak istiyoruz'
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Orduspor'un Basın Sözcüsü Levent Yıldırım, ''Kayserispor karşılaşmasında taraftarımız ve tüm Ordulular'la birlikte galibiyet sevincini yaşamak istiyoruz'' dedi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, ligin dördüncü haftasında Pazartesi günü sahalarında oynayacakları Kayserispor maçında galip gelmek istediklerini söyledi.

Yıldırım, şunları kaydetti:

''Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımımız güzel bir hazırlık dönemi geçirdi.  Hem takımımız hem de hocamız dinlenme ve çalışma fırsatı bulmuş oldu. Şu anda tüm hedefimiz Kayserispor maçı oldu. Tabi ki bu maçta hedefimiz galibiyettir. Orduspor, bunu başaracak güçtedir.''

19 Eylül Stadı'ndaki yenileme çalışmalarının sona ermesiyle mor-beyazlı ekibin sahasında sezonun ilk karşılaşmasına çıkacağını hatırlatan Yıldırım, ''Orduspor'un tüm taraftarını ve tüm Ordulular'ı takımına destek vermek için maça bekiyoruz. Biz de takım olarak tüm Ordulular'ı ve taraftarları galibiyetle sevindirmek istiyoruz'' diye konuştu. 

''Taraftarımız, takımının 12. oyuncusudur''

Lig'de geride kalan 3 haftalık periyotta mağlubiyet almadıklarını anımsatan Yıldırım, ''İki beraberliğimiz, bir de galibiyetimiz var. Dolayısıyla önümüzdeki maçta da galip gelerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Lig'deki hedefimize ulaşmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Burada taraftarımızın desteği çok önemli. Taraftarımız, takımının 12. oyuncusudur. İnanıyorum ki onlar da üzerlerine düşen görevi yapacaklardır'' dedi.
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