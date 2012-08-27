Yıldırım’dan Alex’e uyarı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Spartak Moskova maçında yedek kulübesinde oturmasının ardından 'Twitter' hesabından yayınladığı mesajlarla başlayan Alex krizi, Brezilyalı futbolcunun Gaziantepspor karşılaşması kadrosuna alınmamasına kadar uzanmıştı. Gaziantepspor maçında taraftarların Alex lehine yaptığı tezahüratlar sonrası doruk noktaya ulaşan krize, Başkan Aziz Yıldırım el koymuş ve önce tezahüratları susturmuş, daha sonra da Sarı-Lacivertli takımın kaptanı ile görüşme yapacağını açıklamıştı.

Bugün gerçekleşen Aziz Yıldırım-Alex de Souza görüşmesinin detayları belli oldu. Fenerbahçe kulübünün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada Yıldırım ile Alex arasında yapılan görüşmede Brezilyalı yıldıza uyarılarda bulunulduğu belirtildi.

Sitede yer alan açıklama şöyle:

"Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, bugün öğle saatlerinde Kaptanımız Alex de Souza ile bir görüşme gerçekleştirmiştir.

Kulübümüzde yapılan, Futboldan Sorumlu Asbaşkanımız Sayın Ali Yıldırım ve Asbaşkanlarımızdan Deniz Tolga Aytöre’nin de katıldığı görüşmede, başkanımız, kurumsal yapı çerçevesinde kaptanımıza prensiplerimizi hatırlatarak bazı uyarılarda bulunmuştur.

Alex de Souza’nun kulübümüzün prensipleri doğrultusunda çalışmalarına devam edeceği karşılıklı olarak teyit edilmiştir.

Saygılarımızla,

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"