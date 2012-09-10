Yıldırım başkanlık koltuğunu Kocaman’a bırakacak

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ın önceki gece Lig TV’de katıldığı Maraton programını Cemil Turan’ın da aralarında bulunduğu bir kaç Fenerbahçeli ile birlikte izledi. Kendisine yöneltilen her soruya açıklıkla yanıt vermeye çalışan Kocaman’ın cevapları, duruşu ve tarzı Yıldırım’ı çok etkiledi.





Yıldırım’ın Kocaman’ın konuşması sırasında yanındaki dostlarına, “İşte Fenerbahçe başkanı olacak adam. Ben gidince bu kulübün başına onu geçireceğim. İtalya’da şu an adını hatırlamadığım bir kulüpte bu model uygulanmıştı. Kulübün finansörü olan bir kişi vardı, başkanlığı da onun adına eski bir futbolcu yapıyordu. Aykut bu koltuğa çok yakışır” dediği öğrenildi.





Aziz Yıldırım’ın bahsettiği modeli Lazio uygulamıştı. Kulübün o dönemdeki finansörü Sergio Cragnotti, İtalyan futbolunun efsane ismi Dino Zoff’u kulübün başkanlığına getirmişti.





Kaynak: Habertürk