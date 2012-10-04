Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

’’Yıldırım’a az ceza verildi’’

Şike davasının kararına itiraz eden Trabzonspor, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a eksik ceza verildiğini ileri sürdü.

04 Ekim 2012 Perşembe 13:05
’’Yıldırım’a az ceza verildi’’
Şike davasının kararına itiraz eden Trabzonspor, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a eksik ceza verildiğini ileri sürdü. Fenerbahçe'nin de idari para cezası ödemesi gerektiği belirtilirken, duruşmalarda agresif davranın Yıldırım'ın cezasında indirim yapılmaması gerektiği ifade edildi.
 
Şike davasının kararına bir itiraz da davanın müdahilleri Trabzonspor Kulübü Derneği, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş., Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Ticaret A. Ş., Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A. Ş.'den geldi. Kulübün avukatı Nusret Yılmaz aracılığıyla davanın görüldüğü İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, 'Aziz Yıldırım'ın lideri olduğu iddia edilen suç örgütü ve üyeleri' başlığı altında 21 kişi, 'Trabzonspor A.Ş.'nin müsabakaları için teşvik eylemleri' başlığı altında 29 kişi için verilen kararlara itiraz edildi.
 
Sanıklara eksik ceza verildiği öne sürülen dilekçede, "Mahkemece, sanık Aziz Yıldırım hakkında ceza tayin edilirken alt sınırdan uzaklaşılmış, ne var ki yine de eksik ceza tayin edilmiştir." denildi. Yıldırım'ın 4 maçta şike yapmak, 3 maçta da teşvik primi vermek suçundan cezalandırıldığı hatırlatılan dilekçede, 6 maçta şike yaptığı iddiasına ilişkin beraat kararı verildiği belirtildi. Yıldırım'ın birden fazla eylem nedeniyle cezalandırıldığı anlatılan dilekçede, "Ne var ki, mahkumiyet kararı verilen sanık hakkında suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri, suçun etkileri, meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın güttüğü amaç, yasada öngörülen cezanın üst sınırı dikkate alındığında eksik ceza tayin edilmiştir" ifadeleri yer aldı.
 
Kararda, Yıldırım hakkında verilen cezanın Fenerbahçe'nin başkanı olması nedeniyle yarı oranında arttırıldığı hatırlatılan dilekçede, mahkemenin Yıldırım tarafından gerçekleştirilen eylemlerin Fenerbahçe yararına işlendiğini kabul etmiş olduğu vurgulandı. Yasada, "Suçun spor kulüplerinin veya sair bir tüzel kişinin yararına işlenmesi halinde bunlara, şike ve teşvik primi miktarı kadar para cezası verilir. Ancak verilecek idari para cezasının miktarı 100 bin Türk Lirası'ndan az olamaz." hükmü olduğu kaydedilen dilekçede, "Bu düzenleme gereğince, sanık Aziz Yıldırım eylemlerini Fenerbahçe Spor Kulübü yararına işlediği içindir ki, ayrıca bu kulüp aleyhine maddede belirtilen miktarda idari para cezası uygulanması gerekirken, bu konuda bir karar verilmemiş olması bozma nedenidir" denildi.
 
Dilekçede, Yıldırım'ın duruşmalardaki agresif hali, saldırgan tutumu, savunma sınırlarını aşan hakaretamiz beyanları dikkate alınmadan, cezasında indirim yapılmasının doğru olmadığı savunuldu. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün davaya müdahil olması nedeniyle kararın bozulması gerektiği belirtildi.
 
Birden fazla eylem nedeniyle mahkum olan sanıklara eksik ceza verilmesi, bazı sanıkların beraat etmesi ve Aziz Yıldırım'a idari para cezası verilmemesi nedeniyle kararın bozulması istendi.
 
Dilekçede haklarındaki kararın bozulması istenen sanıkların bazıları şunlar: "Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Bülent Uygun, Göksel Gümüşdağ, Mecnun Odyakmaz, Gökçek Vederson, İbrahim Akın, İskender Alın, Korcan Çelikay, Sercan Yıldırım, Serdar Kulbilge, Sezer Öztürk, Ümit Karan, Önder İpek."
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim