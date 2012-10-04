’’Yıldırım’a az ceza verildi’’

Şike davasının kararına itiraz eden Trabzonspor, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a eksik ceza verildiğini ileri sürdü. Fenerbahçe'nin de idari para cezası ödemesi gerektiği belirtilirken, duruşmalarda agresif davranın Yıldırım'ın cezasında indirim yapılmaması gerektiği ifade edildi.

Şike davasının kararına bir itiraz da davanın müdahilleri Trabzonspor Kulübü Derneği, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş., Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Ticaret A. Ş., Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A. Ş.'den geldi. Kulübün avukatı Nusret Yılmaz aracılığıyla davanın görüldüğü İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, 'Aziz Yıldırım'ın lideri olduğu iddia edilen suç örgütü ve üyeleri' başlığı altında 21 kişi, 'Trabzonspor A.Ş.'nin müsabakaları için teşvik eylemleri' başlığı altında 29 kişi için verilen kararlara itiraz edildi.

Sanıklara eksik ceza verildiği öne sürülen dilekçede, "Mahkemece, sanık Aziz Yıldırım hakkında ceza tayin edilirken alt sınırdan uzaklaşılmış, ne var ki yine de eksik ceza tayin edilmiştir." denildi. Yıldırım'ın 4 maçta şike yapmak, 3 maçta da teşvik primi vermek suçundan cezalandırıldığı hatırlatılan dilekçede, 6 maçta şike yaptığı iddiasına ilişkin beraat kararı verildiği belirtildi. Yıldırım'ın birden fazla eylem nedeniyle cezalandırıldığı anlatılan dilekçede, "Ne var ki, mahkumiyet kararı verilen sanık hakkında suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri, suçun etkileri, meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın güttüğü amaç, yasada öngörülen cezanın üst sınırı dikkate alındığında eksik ceza tayin edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kararda, Yıldırım hakkında verilen cezanın Fenerbahçe'nin başkanı olması nedeniyle yarı oranında arttırıldığı hatırlatılan dilekçede, mahkemenin Yıldırım tarafından gerçekleştirilen eylemlerin Fenerbahçe yararına işlendiğini kabul etmiş olduğu vurgulandı. Yasada, "Suçun spor kulüplerinin veya sair bir tüzel kişinin yararına işlenmesi halinde bunlara, şike ve teşvik primi miktarı kadar para cezası verilir. Ancak verilecek idari para cezasının miktarı 100 bin Türk Lirası'ndan az olamaz." hükmü olduğu kaydedilen dilekçede, "Bu düzenleme gereğince, sanık Aziz Yıldırım eylemlerini Fenerbahçe Spor Kulübü yararına işlediği içindir ki, ayrıca bu kulüp aleyhine maddede belirtilen miktarda idari para cezası uygulanması gerekirken, bu konuda bir karar verilmemiş olması bozma nedenidir" denildi.

Dilekçede, Yıldırım'ın duruşmalardaki agresif hali, saldırgan tutumu, savunma sınırlarını aşan hakaretamiz beyanları dikkate alınmadan, cezasında indirim yapılmasının doğru olmadığı savunuldu. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün davaya müdahil olması nedeniyle kararın bozulması gerektiği belirtildi.

Birden fazla eylem nedeniyle mahkum olan sanıklara eksik ceza verilmesi, bazı sanıkların beraat etmesi ve Aziz Yıldırım'a idari para cezası verilmemesi nedeniyle kararın bozulması istendi.

Dilekçede haklarındaki kararın bozulması istenen sanıkların bazıları şunlar: "Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Bülent Uygun, Göksel Gümüşdağ, Mecnun Odyakmaz, Gökçek Vederson, İbrahim Akın, İskender Alın, Korcan Çelikay, Sercan Yıldırım, Serdar Kulbilge, Sezer Öztürk, Ümit Karan, Önder İpek."