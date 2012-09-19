Yıldırım: ’’3 puanı hak ettik’’

Orduspor Kulübü Basın Sözcüsü Levent Yıldırım, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, takım olarak her geçen hafta iyiye gittiklerini söyledi.





Çok kaliteli bir takım oluşturduklarını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:





''Kayserispor maçında iyi oynayan ve 3 puanı hak eden taraf bizdik. Mücadelemizin karşılığında da sahadan 3-2 galip ayrıldık. İstenmeyen 2 gol yememize rağmen direncimizi kaybetmeden karşılaşmayı sürdürdük. Sahamızda bu sezon oynadığımız ilk karşılaşmada galibiyet aldığımız için mutluyuz. Taraftarımızın 90 dakika boyunca coşkusu takımımıza büyük moral vermiştir. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum.''





Yıldırım, kombine bilet satışlarının 22 Eylül'e kadar uzatıldığını vurgulayarak, ''Taraftarlarımız kombine bilet satışlarının uzatılmasıyla ilgili istekte bulunmuştu. Biz de bu isteği kırmayarak sürenin uzatılmasına karar verdik. Satışlar 22 Eylül'e kadar son kez uzatıldı. Taraftarımızın kombine biletlerini alarak takımımıza katkı sağlamalarını istiyoruz'' ifadelerini kullandı.