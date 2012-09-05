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Yılanlar bu evi 25 yıldır terk etmiyor

Van’ın Gevaş İlçesi’nde 8 kişilik Kalkan ailesi 25 yıldır yaşadıkları evde yılanlarla mücadele ediyor.

05 Eylül 2012 Çarşamba 15:30
Yılanlar bu evi 25 yıldır terk etmiyor

Belki bir gün yok olurlar düşüncesiyle sabreden aile, yılanların sayısının artmasıyla birlikte korkmaya başladı. Sağlık sorunları nedeniyle çalışmadığını ve maddi durumlarının da çok kötü olduğunu söyleyen Adil Kalkan, "Yeni bir ev yapacak gücüm yok. Zaten sağlık sorunlarım nedeniyle çalışamıyorum. 25 yıldır yılanların içinde yaşıyoruz. Son dönemde yılanların sayısı daha da arttı. Elimizi nereye atıyorsak yılan çıkıyor" dedi.

İlçeye bağlı Selimeye Mahallesi’nde 5 çocuğu, eşi ve annesi ile birlikte kendi imkanlarıyla yıllar önce babası tarafından yaptıkları toprak evde yaşayan Kalkan ailesinin başı yılanlarla dertte. Böbrek hastası 40 yaşındaki Adil Kalkan, yılanların evin her tarafını sardığını söyledi. Evin içinde sık sık yılanların yumurtalarını ve derilerini gördüklerini belirten Kalkan, en çokta çocukları için endişeleniyor. Hergün elbise aralarında, mutfakta, oturdukları yerde yatak aralarında gördüğü onlarca yılanı öldürdüğünü fakat başa çıkamadıklarını söyleyen Kalkan, "Çocuklarımın psikolojileri bozuldu. Eşim korkudan mutfağa giremiyor. Çünkü geçen hafta mutfakta yılanı yumurtaların üzerinde gördük. Korkudan evde gezemiyoruz" diye konuştu.

’YEMEK BİLE YAPAMIYORUM’

Adil Kalkan’ın eşi Hediye Kalkan da, yılan korkusuyla evde iş, yemek yapamadığını belirterek şöyle dedi: "Yatakların altında, odalarda, mutfakta, dolaplarda yılanlar çıkıyor. Geçen hafta mutfak dolabının hemen altında yumurtalarının üzerinde yılanı gördük. Korkudan mutfağa ve diğer yerlere giremiyorum artık. Çocukların banyolarını yaptıramıyorum. Eşim evin dışında olunca gece yatamıyoruz. Kaç kez komşularımızı yardıma çağırdık. Hem benim hem de çocukların psikolojileri bozuldu. Bizi bu yılanlardan kurtarsınlar."

DHA

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