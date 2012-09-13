10 yıl içinde 47 bin 526 kişi öldü !

Türkiye İstatistik Kurumu verileri trafik terörünün yaktığı ocakların korkunç bilançosunu ortaya çıkardı. Sürücülerin hatalı sollama, şerit ihlali ve aşırı hız merakı yüzünden binlerce vatandaş hayatını kaybederken milyonlarca kişi de yaralandı.



Kaza sıralamasında İstanbul yüzde 36 ile birinci sırada yer alırken, Ankara yüzde 11’le ikinci, İzmir yüzde 8’le üçüncü Bursa ise yüzde 5 ile dördüncü şehir oldu. 10 yıl içinde toplam 8 milyon 287 bin 803 trafik kazası meydana gelirken, 47 bin 526 kişi bu kazalarda hayatını kaybetti, 1 milyon 852 bin 762 kişi de bu kazalarda yaralandı.



Türkiye’de trafiğe çıkan araç sayısında her geçen gün artış olurken, buna paralel olarak kazalarda da artış meydana geldi. 2001 yılında 442 bin 960 trafik kazası meydana gelirken, bu oran 2011 yılında yaklaşık üç kat artarak 1 milyon 228 bin 928 rakamına ulaştı. Duble yollar ve yeni otobanlara rağmen trafik kurallarına uymayan sürücüler hem canlarından hem de mallarından oldu.



BURSA 4. SIRADA



Özel bir sigorta şirketinin yaptığı araştırmaya göre son 4 yıl içinde İstanbul’da toplamda 1 milyon 302 bin 795 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, onu takip eden Ankara’da 400 bin, İzmir’de 300 bin Bursa’da ise 173 bin 500 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın verilerine göre polis ve jandarma sorumluluğu alanında meydana gelen kazaların çoğu yandan çarpma ve çarpışma sonucu meydana geldi. 36 bin 170 çarpışma sonucu meydana gelen kazaları ise yayaya çarpma izledi. Geçen yıl 17 bin 719 yayaya çarpma kazası yaşandı. Kazaların çoğunluğu ise tek araçlı olması dikkat çekti. 51 bin 712 kazanın tek araçlı, aynı yönlü çift araçların yaptığı kaza sayısı ise 22 bin 598 olarak belirlendi. En çok ölümlü kaza ise İstanbul, Ankara, Konya, Antalya ve İzmir’de meydana geldi.