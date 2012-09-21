Yiğit: ’’İstanbul’dan puanlarla ayrılmak istiyoruz’’

Yiğit Gökoğlan, yarın deplasmanda oynayacakları İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçına ilişkin, ''İnşallah iyi puanlarla İstanbul deplasmanından ayrılmak istiyoruz'' dedi.

Yiğit Gökoğlan yaptığı açıklamada, takımda güzel bir uyumun olduğunu ve maçlara en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.v





Ordupor'un sezona iyi başladığını, takımdaki öz güvenin en yüksek seviyede olduğunu ifade eden Yiğit, ''Fakat bunu Kayserispor maçında zaman zaman yaptık. Öz güveni rahatlığa çevirdiğimiz anda futbolun ne kadar acımasız olduğunu görebiliyoruz. O yüzden hiçbir zaman rahatlık olmadan ve her zaman hocamızın da dediği gibi disiplinimizi 90 dakikaya yaymalıyız. İnşallah iyi puanlarla İstanbul deplasmanından ayrılmak istiyoruz'' diye konuştu.





Taraftarın coşkusunu beğendiğini belirten başarılı oyuncu, ''Son oynadığımız Kayserispor maçının pazartesi gününe denk gelmesinden dolayı maça fazla kişi gelemedi. Ama gelen kısım da Orduspor taraftarının nasıl olduğunu gösterdi. O heyecan, o atmosfer iyiydi ve daha iyi olacak. Biz puanlarımızı daha ileri seviyeye çıkardığımız sürece şehir daha da kenetlenecek'' ifadelerini kullandı.



