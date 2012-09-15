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Yiğidolar Trabzon’da siftah peşinde

Trabzonspor'a karşı ligde dış sahadaki ilk ve tek galibiyetini 5 sezon önce hükmen elde eden Sivasspor, rakibini bu kez sahada yenmeyi hedefliyor.

15 Eylül 2012 Cumartesi 12:20
Yiğidolar Trabzon’da siftah peşinde
Spor Toto Süper Lig'de yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, daha önce deplasmanda 1 kez hükmen mağlup edebildiği bordo-mavili ekibi bu defa sahada yenmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de son 8 sezondur mücadele eden Sivasspor, Trabzonspor ile ligdeki 15. randevusuna yarın deplasmanda çıkacak. Karadeniz temsilcisiyle deplasmanda yaptığı 7 maçın 4'ünden mağlubiyetle ve 2'sinden beraberlikle ayrılan Yiğidolar, rakibine karşı dış sahadaki ilk ve tek galibiyetini 2007-2008 sezonunun ilk haftasında, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen maçın Futbol Federasyonu tarafından hükmen 3-0 lehine tescil edilmesiyle elde etti.

Trabzonspor ile dış sahada yaptığı maçlardan hükmen kazandığı karşılaşma hariç galibiyetle ayrılma başarısı gösteremeyen Sivasspor, Karadeniz temsilcisini Hüseyin Avni Aker Stadı'nda bu kez mağlup etmenin planlarını yapıyor.

Olaylı maç, Sivasspor lehine tescil edilmişti

İki ekip arasında Trabzon'da 12 Ağustos 2007'de oynanan maç, son dakikalarda çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti. Trabzonspor'un 85. dakikada Ersen Martin'in attığı golle 1-0 önde olduğu sırada tatil edilen maç, federasyon tarafından hükmen 3-0 Sivasspor'un lehine tescil edilmişti.

Geride kalan 7 sezonda Trabzonspor'a deplasmanda 2-0, 3-1, 6-1 ve 2-1'lik skorlarla 4 kez boyun eğen Sivasspor, dış sahadaki diğer 2 maçtan ise 0-0'lık skorlarla ayrılmıştı.

-Sivasspor, rakibine karşı 6 maçtır galibiyete hasret-

Sivasspor, Trabzonspor'a karşı ligdeki son 6 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. Trabzonspor ile yaptığı son 6 maçın 5'inden mağlubiyetle, 1'inden beraberlikle ayrılan Sivasspor, rakibini en son, şampiyonluğu kovaladığı 2008-2009 sezonunun ikinci yarısında Sivas'ta 3-0 yenmeyi başarmıştı.

Bu galibiyetin ardından rakibine 2-1, 3-1, 6-1, 3-2 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olan kırmızı-beyazlılar, bordo-mavili ekiple yaptığı bir maçtan ise 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.

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