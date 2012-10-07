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Yiğido’ya 2 dakika yetti

Sivasspor, Bursaspor karşısında son 5 dakikasına 2-0 geride girdiği mücadelede 2 dakikada bulduğu 2 golle 1 puanı kurtardı.

07 Ekim 2012 Pazar 17:40
Yiğido’ya 2 dakika yetti
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede gol fırtısına vardı. Mücadele karşılıklı atılan 4 golle 2-2 sona erdi.

Mücadelenin gol perdesini 13. dakika Okan Deniz açtı. İlk 45 dakikalık dilimde başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

İkinci yarı eşitliği sağlamak içni Yiğidolar, 59. dakikada Fernando Belluschi'nin şık golüne engel olmadı ve mücadelede skor 2-0 oldu.

Skorun 2-0 olmasına rağmen umutlarını yitirmeyen Kırmızı-Beyazlılar, 85. dakikada Jakub Navratil ile farkı 1'e indirdi. Bu golden 2 dakika sonra ise Sivasspor'un golcüsü Michael Eneramo sahneye çıktı ve attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-2.

Bu sonuçla Kırmızı-Beyazlılar 12 puana yükselirken; Yeşil-Beyazlılar da 9 puan yükseldi.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor-Bursaspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin  1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

13. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında Sestak'ın sağ kanattan ceza alanına ortasına arka direkte iyi yükselen Okan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

16. dakikada Erman'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Grosicki, vurmakta gecikince kaleci Scott Carson topu ayağıyla uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Eneramo'nun şutunda meşin yuvarlak bu kez savunmadan döndü. Kornere çıkmak üzere olan topa yetişen Enaromo'nun ikinci denemesinde, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

40. dakikada Erman'ın ceza alanına ortasında Eneramo, topu Grosicki'ye indirdi. Araya giren Bursaspor savunması, topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

45. dakikada sağdan Vederson'un kullandığı serbest atışta, Sivasspor savunması topu ceza alanı dışına gönderdi. Ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Sestak'ın sert şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen mücadelenin ilk yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı.  

Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekip Bursaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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