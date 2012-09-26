Yeşim zayıflama hapı kurbanı mı?

Isparta'nın Yalvaç İlçesi'nde Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe ve Finans Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Yeşim Kılıç, kaldığı özel yurdun odasında ölü bulundu

Odasında zayıflama hapları bulunun Kılıç’ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olay bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Yalvaç’taki özel yurtta kalan Yeşim Kılıç, oda arkadaşları tarafından yerda hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine yurda gelen 112 ekipleri, genç kıza uzun süre kalp masajı uyguladı, ancak kalbi duran Yeşim Kılıç yaşama döndürülemedi.

Ailesi Muğla’da yaşayan Yeşim Kılıç’ın odasındaki bir poşet içerisinde, genellikle zayıflamak isteyenlerin internetten sipariş yoluyla satın aldıkları 20’ye yakın ’biber hapı’ bulundu. Yeşim Kılıç’ın cesedi, önce Yalvaç Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı, ardından da buradan ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılması amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yalvaç Devlet Hastanesi’nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Zafer Dirik, Yeşim Kılıç’ın son olarak kabızlık şikayetiyle kendisine geldiğini, genç kızı muayene ettikten sonra bazı ilaçlar verdiğini belirterek, "Hasta, son 1 ayda 15 kilo verdiğini, 10 gündür de tuvalete çıkamadığını anlattı. Bu şikayetini giderecek bazı ilaçlar yazdım" dedi.

ARKADAŞLARINDAN GİZLİ ZAYIFLAMA İLACI KULLANMIŞ

Yeşim Kılıç’ın yurttaki arkadaşlarından Burcu Kıpır da çok üzgün olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yeşim, zayıflamak istiyordu ve aldığı ilaçları bizden saklı kullanıyordu. Çoraplarının içinde ve poşetlere koyarak dolabında gizlemiş. Aslında çok kilosu olan biri de değildi. 70- 75 kilo civarındaydı ama son 1 ayda 15 kilo verdiğini söylüyordu. 10 gün öncesi kabızlık şikayeti ile hastaneye gitmişti. Doktor ilaçlar vermiş ancak bu ilaçları kullanmasına rağmen neredeyse 10 gündür tuvalete çıkamıyordu. Yeşim’in kullandığı zayıflama ilaçlarını ve doktorun verdiği ilaçların tamamını savcılık istedi, biz de verdik."

Yeşim Kılıç’ın oda arkadaşları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, tüm eşyası da odasından alınarak incelenmek üzere Yalvaç Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

dha