Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Yeşim zayıflama hapı kurbanı mı?

20 yaşındaki Yeşim Kılıç, kaldığı özel yurdun odasında ölü bulundu

26 Eylül 2012 Çarşamba 16:30
Yeşim zayıflama hapı kurbanı mı?

Isparta'nın Yalvaç İlçesi'nde Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe ve Finans Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Yeşim Kılıç, kaldığı özel yurdun odasında ölü bulundu

Odasında zayıflama hapları bulunun Kılıç’ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olay bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Yalvaç’taki özel yurtta kalan Yeşim Kılıç, oda arkadaşları tarafından yerda hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine yurda gelen 112 ekipleri, genç kıza uzun süre kalp masajı uyguladı, ancak kalbi duran Yeşim Kılıç yaşama döndürülemedi.

Ailesi Muğla’da yaşayan Yeşim Kılıç’ın odasındaki bir poşet içerisinde, genellikle zayıflamak isteyenlerin internetten sipariş yoluyla satın aldıkları 20’ye yakın ’biber hapı’ bulundu. Yeşim Kılıç’ın cesedi, önce Yalvaç Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı, ardından da buradan ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılması amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yalvaç Devlet Hastanesi’nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Zafer Dirik, Yeşim Kılıç’ın son olarak kabızlık şikayetiyle kendisine geldiğini, genç kızı muayene ettikten sonra bazı ilaçlar verdiğini belirterek, "Hasta, son 1 ayda 15 kilo verdiğini, 10 gündür de tuvalete çıkamadığını anlattı. Bu şikayetini giderecek bazı ilaçlar yazdım" dedi.

ARKADAŞLARINDAN GİZLİ ZAYIFLAMA İLACI KULLANMIŞ

Yeşim Kılıç’ın yurttaki arkadaşlarından Burcu Kıpır da çok üzgün olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yeşim, zayıflamak istiyordu ve aldığı ilaçları bizden saklı kullanıyordu. Çoraplarının içinde ve poşetlere koyarak dolabında gizlemiş. Aslında çok kilosu olan biri de değildi. 70- 75 kilo civarındaydı ama son 1 ayda 15 kilo verdiğini söylüyordu. 10 gün öncesi kabızlık şikayeti ile hastaneye gitmişti. Doktor ilaçlar vermiş ancak bu ilaçları kullanmasına rağmen neredeyse 10 gündür tuvalete çıkamıyordu. Yeşim’in kullandığı zayıflama ilaçlarını ve doktorun verdiği ilaçların tamamını savcılık istedi, biz de verdik."

Yeşim Kılıç’ın oda arkadaşları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, tüm eşyası da odasından alınarak incelenmek üzere Yalvaç Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

dha

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim