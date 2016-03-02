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Yeryüzü Doktorları'ndan Azez'e sağlık kliniği

Yeryüzü Doktorları'ndan Azez'e sağlık kliniği

02 Mart 2016 Çarşamba 15:27
Yeryüzü Doktorları'ndan Azez'e sağlık kliniği

Suriyeli mültecilere sağlık hizmeti götürmeye devam eden Yeryüzü Doktorları, 10 bin kişinin sığındığı Azez'deki Haremeyn Kampı'nda klinik açtı.

Yeryüzü Doktorları'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Halep kentinden göç ederek Türkiye sınırına yakın bölgede yer alan Haremeyn Kampı'na sığınan 10 bin Suriyeli göçmenin sağlık hizmeti alabilmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Yeryüzü Doktorları, temiz su, altyapı, hijyen ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde hayata tutunmaya çalışan kamptaki Suriyeliler için klinik açtı. Birinci derece sağlık hizmeti verilen ve kampta tek olan klinikte bir doktor ve hemşire görev yapıyor. Kliniğe, günde 100 hasta müracaat ediyor.

Yeryüzü Doktorları Derneği Başkanı Dr. Yahyahan Güney, kliniğin kamptaki 10 bin sığınmacı için büyük önem taşıdığını belirtti.

Kliniği çok hızlı şekilde hizmet verebilir hale getirdiklerini aktaran Güney, şunları kaydetti:

"2011 yılının mart ayından itibaren Suriye'ye yardım götürüyoruz. Hem Suriye içinde hem mültecilerin sığındığı bölgelerde hem de Türkiye'deki kamplarda ilk günden beri Suriyelilere sağlık hizmeti götürmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin doğusuna ve batısına göç eden mülteciler için devam eden sağlık hizmetlerinin yanı sıra Bayırbucak bölgesindeki Yamadı Hastanemiz de sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Son olarak Azez bölgesindeki Haremeyn Kampı'nda ihtiyaç üzerine bu kliniği açtık. Yardım çalışmalarımızı bundan sonra da artırarak sürdüreceğiz."

Anahtar Kelimeler:
SuriyeTürkiyeAzez
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