Yeryüzü Doktorları'ndan Azez'de klinik

Yeryüzü Doktorları Derneği'nin (YDD) sağlık hizmetlerinden yoksun 10 bin kişinin sığındığı Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki Haremeyn Kampı'nda klinik açtığı bildirildi.

YDD Başkanı Yahyahan Güney, yaptığı yazılı açıklamada, Azez'de açılan kliniğin 10 bin kişinin kaldığı kamp için çok önemli olduğunu kaydetti.

Suriye'ye 2011 yılının mart ayından itibaren yardım götürdüklerini ifade eden Güney, açıklamasında şunlara yer verdi:

'Hem Suriye içinde hem mültecilerin sığındığı bölgelerde hem de Türkiye'deki kamplarda ilk günden beri sağlık hizmeti götürmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin doğusuna ve batısına göç eden sığınmacılar için devam eden sağlık hizmetlerinin yanı sıra Bayırbucak bölgesindeki Yamadı Hastanemiz de sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Son olarak Azez bölgesindeki Haremeyn Kampı'nda ihtiyaç üzerine bu kliniği açtık. Yardım çalışmalarımızı bundan sonra da artırarak sürdüreceğiz.'

Bir doktor ve hemşirenin görev yaptığı kliniğe günde 100 hastanın geldiği, ücretsiz eczane hizmetinin de sunulduğu bildirildi.