Yerel seçim teklifi meclise sunuldu

Teklifleri, AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ile MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu'na verdi.



Canikli, yaptığı açıklamada, yerel seçimlerin öne alınması konusundaki teklifler üzerinde MHP ile yaptıkları çalışmaları tamamladıklarını belirterek, gerekli imzaların da toplandıktan sonra verildiğini ifade etti.



Anayasa değişikliği teklifinin Meclis açıldıktan sonraki ilk haftada TBMM Anayasa Komisyonu'nda, sonraki ikinci haftada da Genel Kurul'da görüşülmesinin öngörüldüğünü bildiren Canikli, Genel kurulda ilk tur görüşmelerinin 9 Ekim Salı, ikinci turunun ise 12 Ekim Cuma günü yapılmasının planlandığını anlattı.



Canikli, teklifin önce bugün verileceği daha sonra yarına bırakılması nedeniyle ilgili olarak, ''İki genel başkanın imzalaması talebinden kaynaklandı. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli imzalamıştı, Sayın Başbakan da teklife imza atmak istedi. Bundan dolayı teslim konusunda zaman değişimi oldu. Başka bir nedeni yok'' dedi.



MHP Grup Başkanvekili Şandır da teklifin ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyerek, ''Biz 27 Ekim'e alınmasını hem konuyla ilgili tartışmaların bitirilmesi, hem de kolay, rahat, katılımı yüksek seçimin yapılmasını talep ettiğimiz için böyle bir şeyi kamuoyunun bilgisine sunduk. İktidar partisi grubu da bunun doğru olduğunu görünce mesele birlikte bir Anayasa değişikliği teklifine dönüştü'' diye konuştu.



Canikli'nin, teklifin 256 AK Parti, 51 MHP milletvekilinin imzasıyla verildiğini söylemesi üzerine Şandır'ın, ''Biz tamız, anlaşılıyor ki AKP'de fire var. Bu MHP'nin farkıdır'' demesi, gülüşmelere yol açtı.