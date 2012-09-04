Yenişehir’de sezon hazırlıkları

Yenişehir Belediyespor Antrenörü Senai Yıldız, yaptığı açıklamada, yeni sezona günde iki antrenmanla hazırlandıklarını söyledi.





Sabah kondisyon ağırlıklı, akşam ise topla çalışma yaptıklarını anlatan Yıldız, ''Geçen sezon takımımızda forma giyen 7 oyuncuyla sözleşme yeniledik. Dış transferde Arkasspor'dan Zafer Ceyhun, Beşiktaş'tan Yasin Sancak, Gümüşhane Torul Gençlik ve Spor Kulübü'nden Hürol Temel, Tokat Plevne'den Bahadır Güçyılmaz, Sivas Dört Eylül Belediyespor'dan Selim Yıldırım'ı transfer ettik'' diye konuştu.





Yıldız, henüz isimlerini açıklamak istemedikleri 2 Bulgar oyuncunun çalışmalara katılacağını, uyum sağlamaları halinde bu oyuncularla sözleşme imzalayacaklarını bildirdi.





Ligin yeni ekibi olduklara değinen Yıldız, ''Hedefimiz ilk 8 takım arasında bulunmak. Bursa'da voleybol yeniden canlanmaya başladı. İlçe takımı olarak mücadele eden ikinci ekip olacağız. Bazı maçlarımızı Bursa'da, bazılarını ise Yenişehir Spor Salonu'nda oynayacağız'' dedi.





Yıldız, 5-7 Ekim tarihleri arasında mücadele edecekleri Türkiye kupasında hedeflerinin çeyrek finale çıkmak olduğunu kaydetti.