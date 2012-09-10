Galeriler Videolar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Yeni yasaya uymayan yanacak

Şirketler geliştirilecek yeni bir programla BBG evi gibi izlenecek.

10 Eylül 2012 Pazartesi 10:25
Yeni yasaya uymayan yanacak

Birden fazla işçi çalıştıran 1.5 milyon işyeri bir merkezden kontrol edilecek. İş güvenliği uzmanı çalıştırmayan işyerine 5 bin lira ceza kesilecek.


Türkiye'de faaliyet gösteren bir ve birden fazla işçi çalıştıran işletmeler, 1 Ocak 2013’ten itibaren adeta BBG evi gibi izlenecek. Star Gazetesi'nden Hüseyin Özay'ın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek olan ve işletmelere ‘güvenlik uzmanı’ ile ‘işyeri hekimi çalıştırma zorunluğu getiren yasa için bir program geliştirme kararı aldı.

Halen bilişim uzmanları tarafından üzerinde çalışılan program ile, Türkiye genelinde 1’den fazla işçi çalıştıran yaklaşık 1 milyon 500 bin işletmenin, bir merkezden kontrol edilmesini kapsıyor.

Sistem nasıl çalışacak?

Oluşturulacak olan merkeze SGK’dan ve vergi idarelerinden şirket bilgileri aktarılacak. İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi çalıştıran veya şirketlerden iş güvenliği hizmeti alımı için sözleşme imzalayan işyerlerinin isimlerinin yanında yeşil ışık yanacak. İş güvenliği uzmanı çalıştırmayan işletmelerin isimleri ise kırmızı renkte olacak ve isimlerin yanında ünlem işaretleri yer alacak. Kırmızı renkli işletmelere, işyeri hekimi ve uzmanı çalıştırması için önce uyarı yazısı gönderilecek. Uyarıya rağmen güvenlik uzmanı çalıştırmayan işletmelere ise inceleme için müfettiş görevlendirilecek. Müfettişler ise gerekli incelemenin ardından şirketlere, güvenlik uzmanı çalıştırmadığı için her ay için 5 bin lira para cezası verecek.

İş güvenliği uzmanlarına piyango

Sistem ilk aşamada, iş sağlığı ve güvenliğinin kontrolü amacıyla kullanılacak. İlerleyen dönemlerde ise sistemin geliştirilerek, kayıt dışı istihdam ile mücadele için de kullanılması planlanıyor. Buna göre, şirketlerin personelleri ile ilgili tüm gelişmeler bu sistem sayesinde izlenecek. Öte yandan iş güvenliği yasası ile birlikte iş güvenliği uzmanlarına da adeta piyango vurdu. İş Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hesaplamaya göre, gelecek yıldan itibaren yaklaşık 15 bin iş güvenliği uzmanına ve yaklaşık bin iş güvenliği merkezine ihtiyaç duyulacak. Halen ise iş güvenliği uzmanı belgesine sahip yaklaşık 9 bin kişi bulunuyor. Geri kalan 6 bin uzman için Ekim ayında ve 2013 yılının Mayıs ayında iki ayrı sınav açılacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim