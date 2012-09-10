Yeni yasaya uymayan yanacak

Birden fazla işçi çalıştıran 1.5 milyon işyeri bir merkezden kontrol edilecek. İş güvenliği uzmanı çalıştırmayan işyerine 5 bin lira ceza kesilecek.



Türkiye'de faaliyet gösteren bir ve birden fazla işçi çalıştıran işletmeler, 1 Ocak 2013’ten itibaren adeta BBG evi gibi izlenecek. Star Gazetesi'nden Hüseyin Özay'ın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek olan ve işletmelere ‘güvenlik uzmanı’ ile ‘işyeri hekimi çalıştırma zorunluğu getiren yasa için bir program geliştirme kararı aldı.



Halen bilişim uzmanları tarafından üzerinde çalışılan program ile, Türkiye genelinde 1’den fazla işçi çalıştıran yaklaşık 1 milyon 500 bin işletmenin, bir merkezden kontrol edilmesini kapsıyor.



Sistem nasıl çalışacak?



Oluşturulacak olan merkeze SGK’dan ve vergi idarelerinden şirket bilgileri aktarılacak. İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi çalıştıran veya şirketlerden iş güvenliği hizmeti alımı için sözleşme imzalayan işyerlerinin isimlerinin yanında yeşil ışık yanacak. İş güvenliği uzmanı çalıştırmayan işletmelerin isimleri ise kırmızı renkte olacak ve isimlerin yanında ünlem işaretleri yer alacak. Kırmızı renkli işletmelere, işyeri hekimi ve uzmanı çalıştırması için önce uyarı yazısı gönderilecek. Uyarıya rağmen güvenlik uzmanı çalıştırmayan işletmelere ise inceleme için müfettiş görevlendirilecek. Müfettişler ise gerekli incelemenin ardından şirketlere, güvenlik uzmanı çalıştırmadığı için her ay için 5 bin lira para cezası verecek.



İş güvenliği uzmanlarına piyango



Sistem ilk aşamada, iş sağlığı ve güvenliğinin kontrolü amacıyla kullanılacak. İlerleyen dönemlerde ise sistemin geliştirilerek, kayıt dışı istihdam ile mücadele için de kullanılması planlanıyor. Buna göre, şirketlerin personelleri ile ilgili tüm gelişmeler bu sistem sayesinde izlenecek. Öte yandan iş güvenliği yasası ile birlikte iş güvenliği uzmanlarına da adeta piyango vurdu. İş Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hesaplamaya göre, gelecek yıldan itibaren yaklaşık 15 bin iş güvenliği uzmanına ve yaklaşık bin iş güvenliği merkezine ihtiyaç duyulacak. Halen ise iş güvenliği uzmanı belgesine sahip yaklaşık 9 bin kişi bulunuyor. Geri kalan 6 bin uzman için Ekim ayında ve 2013 yılının Mayıs ayında iki ayrı sınav açılacak.