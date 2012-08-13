Yeni Trend 60'ların batik desenleri

Tie-dye, birbiri içine soldurularak geçmiş renklerle boyama anlamına geliyor. Degrade (ombre) renklerden biraz daha zengin...



Genellikle bohem bir tarz yaratan batik desenler bu kez hipi havasından çıkarak en şık ünlülerin bile üzerine dolanıyor. Alışılmış neon renkli desenlerin yerine daha sakin ve pastel renkli desenler hakim.



Kıyafetinize bir renk taşımak istediğinizde batik desenleri, jean, tişört, ceket hatta ayakkabı ve çantaların üzerinde bile son derece şık taşıyabilirsiniz. Ünlüler ise batik deseni en çok jean pantolonlarda ve şortlarda tercih ediyorlar.



Genellikle eğlenceli ve rengarenk desenler ortaya çıksa da, siyah beyaz desenle yine spor, fakat daha olgun bir görünüm sergileyebilirsiniz.



Batik deseni en iyi şekilde taşımanın yolu sade bir parçayla kombinlemekten geçiyor. Zaten renkleriyle yeterince göz alan batik desenli bir pantalon en iyi düz renk bir bluzle uyum sağlıyor.



Batik desenler sadece spor olmak zorunda değil. Doğru parçalarla kombinlendiğinde zarif ve elegan bir şıklık yaratabiliyor.