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Yeni taksim için ilk adım atıldı

Taksim Meydanı’nı silbaştan düzenleyecek projede ilk ihale tamamlandı. 15 bin kazıklı ilk ’dalış tüneli’nin inşaatı 5 gün içinde başlıyor

28 Eylül 2012 Cuma 10:29
Yeni taksim için ilk adım atıldı

 

'Taksim Meydanı Düzenlemesi'nin ilk etap ihalesini Kalyon İnşaat kazandı. Cumhuriyet Caddesi ile Tarlabaşı Bulvarı arasına inşa edilecek araç altgeçidi için sözleşme 24 Eylül’de imzalandı.

Kalyon İnşaat’a 5 gün içinde yer teslimi yapılacak, meydan kısmen trafiğe kapatılacak ve 7/24 saatlik çalışmayla geçit 8 ay içinde tamamlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi projenin inşaatı için yaklaşık 52 milyon 154 bin TL maliyet belirlemişti. Kamu İhale Kurumu’nun yayımladığı bilgilere göre; 2012/72969 kayıt numaralı ihaleyi alan Kalyon İnşaat’ın kabul edilen teklifi 51 milyon 555 bin 370 TL.

 

İhale şartnamesine göre proje kapsamında Taksim’e toplam 14 bin 315 fore kazık çakılacak.

YANİ TAKSİM NASIL OLACAK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden daha önce alınan bilgilere göre tünel, Tarlabaşı-Harbiye yönünde 400 metre, Harbiye-Tarlabaşı yönünde 320 metre uzunluğunda olacak.

Altgeçit; Tarlabaşı Bulvarı’ndaki mevcut araç otoparkından başlayacak, restitüsyonu yapılacak olan Taksim Topçu Kışlası’nın bitimine kadar devam edecek.

Anıt etrafındaki trafik, otobüsler ve duraklar meydandan kaldırılacak. Tarlabaşı’ndan gelen bir araç kesintisiz şekilde Harbiye, Taşkışla, Dolmabahçe yönüne gidebilecek.

Radikal Gazetesi'nden Elif İnce'nin haberine göre; Gümüşsuyu ve Sıraselviler ulaşımı, Mete Caddesi üzerinden AKM ve The Marmara Otel önünden yüzeyden sağlanacak.

'ATATÜRK BULVARI GİBİ OLACAK'
Yüksek Mimar Dr. Doğan Tekeli, proje ile ilgili görüşlerini şu sözlerle aktardı:

"Bu kadar büyük bir mühendislik yapısının, Taksim kadar canlı bir yaşam alanında yer alması kent yaşamını zarara uğratacak. Cumhuriyet’in İstanbul’daki tek büyük izi olan bir meydanda, bu kadar büyük bir imar hareketine böylesine alel acele girmek bizi üzecektir.

Taksim belki de kentin en az trafik sıkışıklığı yaşanan bölgesi. Ankara Atatürk Bulvarı bu uygulama sonucunda yaya alanı niteliğini kaybetti, bulvar şehri adeta yaran bir arter oldu. Burada da öyle bir tehlike görülüyor. Gönül ister ki eskiden olduğu gibi bütün mimarlara açık bir yarışma yapılsa, projeler tartışılsa. Her konuya itiraz edenlerin yanında aklıselimin yolunu gösteren insanlar da var. Meslekte 60. yılımı tamamladım, siyaseten değil, tamamen mesleki ve gerçekten samimi bir endişeyle izliyorum."

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