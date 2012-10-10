Yeni sezon Başkent derbisiyle start alacak

Aroma Erkekler Voleybol Birinci Ligi'nde 2012-2013 sezonunun ilk maçı 13 Ekim Cumartesi günü Ankara'nın iki önemli takımı Halkbank ile Maliye Milli Piyango arasında yapılacak.





13 Ekim Cumartesi günü başlayacak ligde ilk devre 22-23 Aralık'ta sona erecek. İkinci devre 5-6 Ocak'ta başlayıp 16-17 Mart tarihlerinde sonlanacak.





Final turnuvası ise Mart-Nisan aylarında oynanacak.





Öte yandan geçen sezonun Aroma Erkekler İkinci Ligi şampiyonu TED Ankara Kolejliler ile üçüncü sırada yer alan Yenişehir Belediye de yeni sezonda Aroma 1. Ligi'nde mücadele edecek.





Bu arada Yenişehir Belediye, 2011-2012 sezonu Aroma 2. Ligi ikincisi Beşiktaş'ın, 1. ligden çekilme kararı almasıyla 1. Lig'e dahil oldu.





Lig statüsünde değişiklik yok





Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 3. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık koltuğunu Erol Ünal Karabıyık'tan devralan Özkan Mutlugil ve ekibinin yönetimindeki yeni sezonda, lig statüsünde bir değişiklik olmayacak.





Aroma Erkekler 1. Ligi'nde geçen sezon 1. ligi tamamlamış olan takımlar ile 2. ligden 1. lige çıkan iki takım olmak üzere toplam 12 takım, 2 devreli deplasmanlı lig usulüne göre karşılaşacak.





Normal lig etabı tamamlandıktan sonra ilk 8 sırayı alan takımlar, Play-Off etabı oynamaya hak kazanırken, son iki sırayı alan takımlar ise ikinci lige düşecek.





Bu etapta takımlar (8-1), (7-2), (6-3) ve (5-4) şeklinde eşleşerek eleme usulüne göre karşılaşacaklar. Elenen takım normal lig etabındaki yerine dönecek. Play-Off sonucunda lig şampiyonu ve lig ikincisi belirlenecek.





Avrupa kupaları





Play-Off etabı sonunda lig şampiyonu olan takım, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne, Türkiye Kupası Şampiyonu ise CEV Cup'a katılma hakkı elde edecek. Birden çok kupada temsil etme hakkını kazanan kulüp en büyük kupaya katılmak zorunda olacak.





İlk hafta programı





Aroma Erkekler Birinci Ligi'nde 2012-2013 sezonunun ilk hafta maç programı şöyle:





13 Ekim Cumartesi:





17:30 Ankara (TVF Başkent) Halkbank - Maliye Milli Piyango





14 Ekim Pazar:





13:00 Gümüşhane (Torul) Gümüşhane Torul Gençlik - Arkas Spor





15:00 Ankara (TVF Başkent) Ziraat Bankası - İstanbul Büyükşehir Belediye





15:00 İstanbul (H.Alagaş) Fenerbahçe Grundig - Çankaya Belediye ANKA





17:00 Sivas (4 Eylül) 4 Eylül Belediye - Yenişehir Belediye





17:30 Ankara (TVF Başkent) TED Ankara Kolejliler - Galatasaray