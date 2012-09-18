Yeni karikatür krizi kapıda

Tüm dünyada Müslümanların büyük tepkisine neden olan ve çıkan olaylarda onlarca insanın hayatını kaybettiği 'Müslümanların Masumiyeti' adlı filmin internette yayınlanmasının ardından kriz yaratacak bir gelişmede Fransa'da yaşandı.



Haftalık mizah dergisi ''Charlie Hebdo'' yarın yayımlanacak son sayısında, Hazreti Muhammed'i tasvir ettiği iddia edilen karikatürleri bastı.

Başbakan Jean-Marc Ayrault, söz konusu karikatürleri ''aşırı'' bulduğunu ve onaylamadığını söyledi.

Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, ''mevcut konjonktür içinde başbakan bu tür aşırılıkları onaylamıyor ve herkesi sorumlu olmaya davet ediyor'' ifadesi kullanıldı.

''İfade özgürlüğünün, cumhuriyetin temel ilkelerinden birisi olduğu'' bildirilen açıklamada, ''bu özgürlüğün yasaların belirlediği sınırlar çerçevesinde kullanılması gerektiği'' görüşü savunuldu.

Açıklamada, ''laiklik ilkesi, hoşgörü değerleri ile din ve inanç özgürlüğüne saygının, cumhuriyet sözleşmesinin kalbinde yatan en önemli unsurlar olduğu'' ifade edildi.

Derginin yönetimi, ''ITele'' televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed'i tasvir ettikleri karikatürün daha önce yayınlanan karikatürlerden ''daha fazla tahrik edici olmadığı'' görüşünü savunarak, ''zaten basın özgürlüğü bir tahrik değil mi '' sorusunu yöneltti.