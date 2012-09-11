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Yeni eşiyle tanışırım

Boşandıktan sonra barıştığı ünlü spiker Sonay Dikkaya ile yeniden ayrıldığı ortaya çıkan Ufuk Yıldırım, 18 Eylül’de Pelin Elitez ile evleniyor. Dikkaya “Denenmişin denenmişi olmuyor” dedi

11 Eylül 2012 Salı 16:05
Yeni eşiyle tanışırım

Boşandıktan 2 yıl sonra barışan ünlü haber spikeri Sonay Dikkaya ile ünlü müzisyen Ufuk Yıldırım’ın şubat ayında yeniden ayrıldığı ortaya çıktı. Ufuk Yıldırım, geçen hafta orkestrasında görev aldığı Deniz Seki’nin kardeşinin düğününe yeni sevgilisi Pelin Elitez ile el ele katıldı.

Aynı zamanda solist olan İzmirli Elitez ile mart ayında tanışan Yıldırım’ın geçen yaz nişan yüzüklerini taktığı ve 18 Eylül’de de Discorium’da evleneceği ortaya çıktı. Yıldırım ile Dikkaya, 2006 yılında 6.5 aylık dünyaya gelen Yiğit Şan isimli oğullarını yaşatmak için verdikleri mücadele ile gündeme gelmiş, bu süreçte yıpranan evliliklerini 2009 yılında sonlandırmıştı.

Ancak Yıldırım ile Dikkaya geçen yıl ilişkilerine bir şans daha tanıdı. Çiftin bu denemeden de başarıyla çıkamadıkları ortaya çıktı.

'Ben de tanışacağım’ 

Şubat ayında tekrar ayrılık kararı aldıklarını belirten Sonay Dikkaya, “Denenmişin denenmişi olmuyor ama küs ayrılmadık. Hâlâ iyi arkadaşız. Çocuğumuz var. Kırk kere denedik ama iş evliliğe gelince olmuyor” dedi.
 
Yıldırım’ın evlilik kararından da haberinin olduğunu da söyleyen Dikkaya şöyle devam etti:
“Ortada üzüleceğim bir şey yok. Ben çocuğumu yaşatmak için öyle büyük acılar çektim ki, bunlar üzülecek şeyler değil. Tam tersi biz yapamadık, kimse de evlenmesin diye de bir şey yok. Herkes mutlu olsun. Ben de Ufuk’un yeni eşiyle tanışmayı düşünüyorum. Ufuk’a da söyledim, sonuçta çocuğumuz var. Kapım herkese açık, ‘Eve bile getirebilsin’ dedim. Yarın, öbür gün onların da çocukları olabilir. Böyle durumlarda iyi olmakta fayda var.”    

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