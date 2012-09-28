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Yeni Dünya Haritasında Kürdistan da var

New York Times gazetesinde yayınlanan bir makalede dünyanın Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, dünyanın yeni bir bölünmenin eşiğinde olduğu vurgulanarak yeni bir dünya haritası yayınlandı.

28 Eylül 2012 Cuma 12:20
Yeni Dünya Haritasında Kürdistan da var

Amerikan gazetesinde Frank Jacobs ve Parag Khanna imzasıyla yayınlanan makaleye göre, haritada Kuzey Irak'taki Özerk Kürt Yönetimi de 'Kürdistan' adında bağımız bir devlet olarak gösteriliyor. Haritada Suriye'de üçü bölünüyor ve Şam, Halep, Lazkiye olmak üzere üç şehir devletinden oluşuyor.

New York Times'ta harita ile verilen analiz metninde, 3 bin yıllık tarihi olan Kürtler'in bölgede bağımsız bir devlet kuracağı belirtildi. Haritanın Kürdistan ile ilgili bölümününün yazılı açıklamasında Türk ve Amerikan petrol şirketleriyle yapılan enerji anlaşmalarına dikkat çekildi.

'BAĞIMSIZ BİR KÜRDİSTAN'

New York Times'taki haritada Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, bağımsız Kürdistan’a dönüyor. Harita sadece bununla da kalmıyor. Kürdistan dışında 'Kürt bölgesi' olarak ayrı bir renge boyanan bölge Türkiye'nin Güneydoğu'sunu işaret ediyor.

BELÇİKA İKİYE BÖLÜNÜYOR

Yeni haritadaki bir başka önemli detay da Belçika’yı ilgilendiriyor. Hep bölünmenin eşiğinde gözüyle bakılan Belçika, Flaman ve Valon olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ancak bu arada, Avrupa Birliği de zaten küçük devletlerden oluşan Brüksel merkezli bir federal yapılanmaya geçilmiş oluduğu için analizde bu bölünmenin sorun yaratmayacağı vurgulanıyor.

AZERBAYCAN BÖLGE GÜCÜ OLUYOR

Rejimin düşmesi halinde ülkede yaşayan 20 milyon Azeri, mevcut Azerbaycan devletiyle birleşiyor. Böylece bölgede Türkiye’ye destek olabilecek ikinci bir büyük Türk devletinin olacağını Azeriler’in Türkçe konuştuğu ve enerji konusundaki girişimleri de vurgulanarak öne sürülüyor.

ÇİN SINIRINDA DA YENİ DEVLET

Yine haritaya göre Kuzey Doğu Asya'da Rusya ve Çin sınırında yeni bir devlet kurulabilir. Nüfus olarak Çinliler'in yoğun olduğu bölgede Ruslar'ın silah ve asker gücü yüksek.

 Afrika'da ise Mali, Kongo ve Somali'de yeni devletlerin kurulacağı öne sürülüyor      DHA

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