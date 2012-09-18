Yeni doğan bebeği çöpe attılar

Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Anayurt Mahallesi’nde çöpte ölü bir bebek cesedinin bulunmasından sonra Cinayet Büro ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonrasında bebeği çöpe attıkları belirlenen C.C.B ile U.Ç.Ü. isimli üniversite öğrencilerinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

C.C.B. doğum yaptıktan sonra bebeğin hayatını kaybettiği, baba U.Ç.B. ile birlikte bebeği çöpe attıklarının tespit edildiği bildirildi.

Gözaltına alınan C.C.B. ile U.Ç.B., emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından Kayseri Adliyesi’ne çıkarıldı. Zanlıların ifadesinin sürdüğü öğrenildi.