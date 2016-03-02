Yeni Buca Stadı'nın yıkılacağı iddiası

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Yeni Buca Stadı'nın yıkılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Levent Piriştina, yazılı açıklamasında, Yeni Buca Stadı'yla ilgili Danıştay'ın aldığı kararın, kamuoyuna "Buca Belediyesi stadı yıkacak" şeklinde yansıtılmaya çalışıldığını öne sürdü.

"2011 yılında bir şikayet üzerine Ankara 2. İdare Mahkemesi tarafından alınan ve Danıştay tarafından onaylanan karar, stadın mimari projeye aykırı olan fazla imalatlarının yıkımına yöneliktir" ifadesini kullanan Piriştina, şunları kaydetti:

"Statta yapılan inceleme sonucunda mimari projeye aykırı yapıldığı belirlenen A tribününde 1. katta şeref tribünü locası ve basın tribünü arkasındaki alandaki 2 adet çelik konstrüksiyon köprü ile B tribününe ilave edilen 435 metrekarelik seyir tribünü, C tribünündeki 234 metrekarelik seyir tribünü, A tribününe bitişik tuvalet ve 34 metrekarelik çelik taşıyıcılı platformun yıkımına yönelik karar alınmıştır. Stadın tamamının yıkılacağı yönünde alınmış bir karar bulunmamaktadır."

Piriştina, Buca Belediyesinin, Danıştay tarafından onaylanan yerel mahkeme kararında herhangi tasarrufu bulunmadığını, sadece Danıştay tarafından bildirilen kararı Bucaspor Kulübüne tebliğ etme yükümlülüğünü yerine getirdiğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Yargının aldığı karar doğrultusunda, mimari projeye aykırı, fazla imalatların yıkılması için Bucaspor Kulübüne yapmış olduğumuz tebligat üzerinden siyaset yapma çabasına girişilmesi, sadece ve sadece köklü geçmişiyle kentimizin en önemli değeri olan kulübümüze zarar verecektir. Bucaspor'a gönül vermiş değerli taraftarlarımızın, kulüp ve kendileri üzerinden oynanmak istenen oyuna alet olmayacaklarına inancım tamdır."