Yeni bir galaksi keşvedildi !

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Chandra X-ışın teleskobunu kullanan astronomlar, yılda 740 yeni yıldız doğuran devasa bir galaksi bulduklarını açıkladı.

Astronomların şimdiye kadar gördüğü en parlak X-ışını parıltısını veren galaksiler kümesi içinde yer alan galaksi, Dünya'dan 5,7 milyar ışık yılı uzakta bulunuyor.

"Nature" dergisinde yayımlanan araştırmada, keşfedilen galaksinin büyüklüğü, türü ve yaşı dikkate alındığında bu kadar hızlı bir yıldız doğum oranına sahip olmasının anlaşılmaz olduğuna dikkat çekildi.

Araştırmacılardan Harvard Üniversitesi görevlisi Ryan Foley, "Aslında 6 milyar yaşındaki bu galaksi, kırmızı ve ölü olarak tanımladığımız galaksiler sınıfında yer alıyor. Bu tür bir galaksinin bu kadar çok yeni yıldız doğurması, bizim şu ana kadar evrenle ilgili bilgilerimizin sınırlarını aşıyor" dedi.