Yener: ’’Dileğim Aydınus’un etkilenmemesi’’

Trabzonspor Genel Sekreteri Hasan Yener, "Geçen yıl İstanbul'da sonucu etkileyecek hakem hatası yaşandı" dedi.





''Sakatlarımız var ama''





Genel Sekreter Hasan Yener, Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında oynanan maçların öneminin hem medya, hem de yıllardır 2 takım arasında süregelen rekabetten dolayı fazla olduğunu belirterek şunları söyledi:





"Sakatlarımızın yoğun olduğu bir dönemde Fenerbahçe ile karşılaşacak olmamız bizim için dezavantaj gibi gözükse de özellikle takımdaki uyumun, çalışma ahenginin ve birlikteliğin üst düzeyde olduğu bugünlerde İstanbul'a oldukça iddialı ve Umutlu gidiyoruz. Tabi ki bu tür maçları önceden tahmin etmek mümkün değil. 3 sonuca da açık maçlar. Ama Trabzonspor gibi mücadele edersek 3 puanla ayrılacağımızı umut ediyorum."





"Kadro kurmakta sıkıntı var"





Sakat oyuncuların fazlalığının kadro kurmakta yarattığı sıkıntının yanı sıra kadro istikrarının yakalanması bakımından da sorun oluşturduğunu vurgulayan Hasan Yener, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Sakatlar, belli bir 11'i her maçta sahaya sürmenizi zorlaştırıyor. Ama ben şuna inanıyorum; Trabzonspor'da forma şansı bulan herkes arkadaşlarını aratmayacak kalitede. Sahaya çıkan oyuncularımızın bütün özverileriyle mücadele ederek eksikleri aratmayacağına inancım sonsuz."





"Taraftar sorumlu ve bilinçli olmalı"





Onursal başkan Mehmet Ali Yılmaz'la kulübün yönetim kurulunun birbirini suçlayıcı açıklamalarıntdan sonra taraftar derneklerinin bölünmüş görüntü verdiğiyle ilgili soruya da cevap veren Hasan Yener, bu konuda şöyle konuştu:





"Tüm taraftar grupları bizim için son derece önemli. Trabzonspor, gücünü birleştirdiğinde ve bütün güçler bir araya geldiğinde büyük olabilir. Bu şekilde bölünmeler yanlış, bunlara sebebiyet vermemek lazımdı. İnşallah bundan sonra herkes daha sorumlu ve daha bilinçli davranır ve bu ayrılıkları yaşamayız."





"Kaybettiğimiz puanlar bize yakışmadı"





Sezona başlarken kaybettkleri 5 puanı ciddi bir kayıp olarak gördüğünü vurgulayan Hasan Yener, şöyle dedi:





"Trabzonspor'un bana göre bu 5 puanı kaybetmemesi gerekirdi. Özellikle Karabükspor ve Gaziantepspor deplasmanlarında kaybettiğimiz puanlar bize yakışmadı. Bu maçlardaki hakem hatalarını ise hepimiz kabul ediyoruz, bunlar olur. Ama özellikle yanlışların aleyhimize olması bizi endişeye sevk ediyor."





"Hakem açısından da önemli"





Fenerbahçe karşılaşmasının hakem açısından da son derece önemli olduğunu vurgulayan Hasan Yener, sözlerini şöyle tamamladı:





"Geçen yıllarda hakemlerden yana yaşadığımız talihsizlikler vardı. Saraçoğlu'nda geçen sene oynadığımız maçta sonucu etkileyecek hakem hatası yaşanmıştı. Şampiyonlar Ligi maçı yönetmiş Fırat Aydınus'un bizim maçta da o kalitede iyi bir maç yönetmesini umuyorum. Hiçbir şekilde ortamdan ve isimlerden etkilenmemesi ve iyi bir maç yönetmesi benim en büyük dileğim."