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Yener’den eleştirilere yanıt

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener hem teknik kadronun hem de futbolcuların bu kadar tartışılmasının camiaya ve takıma zarar vereceğini söyledi.

05 Eylül 2012 Çarşamba 13:20
Yener’den eleştirilere yanıt
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan  Yener, Trabzonspor olarak Avrupa kupalarından elenmelerinin kendileri için tam bir hayal kırıklığı olduğunu belirterek, ' Trabzonspor'un Videoton gibi bir takıma elenmesini hiçbir şekilde kabullenmek mümkün değil. Zaten bu konuyla ilgili herkes özeleştirisini yaptı. Ben de tüm Trabzonspor taraftarlarından özür diliyorum'' dedi.

Ortadaki karamsar tabloyu da biraz abartılı bulduğunu ifade eden Yener, ''Trabzonspor bu sezon oynadığı resmi ve özel maçların sadece en sonuncusu olan Gaziantepspor maçını kaybetti. Bunun dışında hiç maç kaybetmedi. Bunların arasında da çok ciddi takımlarla oynadığımız hazırlık maçları var. Hem teknik kadronun hem de futbolcuların bu kadar tartışılması gerçekten camiaya ve takıma zarar verir'' diye konuştu.

Yener, teknik direktör Şenol Güneş'in tartışılmasına ilişkin olarak ise ''Real Madrid de iki maç kaybetti, berabere kaldı, mağlup oldu. Jose Morunho da tartışılsın mı? Bunlar biraz abartı. Bu abartıyı bizim yapmamız, özellikle Trabzon medyasının yapması bizi fazlasıyla üzdü. Bir gazetedeki başlık eleştiriden çok hakarete varır bir durum. Bunları hiçbir şekilde tasvip etmek mümkün değil'' ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Şenol Güneş ile her zaman görüştüklerini dile getiren Yener, ''Şenol Hoca son derece iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Takımın başında gayet iyi bir şekilde çalışıyor'' dedi.

''Ligde kaybettiğimiz bir şey yok''

Yener, bir basın mensubunun, ''Trabzonspor üzerinden hesap mı görülüyor, intikam savaşı mı var? Destek olması gereken bir tablo varken, bilinçli olarak mı dediğiniz manşetler yazılıp çiziliyor?'' şeklindeki sorusu üzerine, şunları kaydetti:

''Buna benim kesin bir cevap vermem mümkün değil ama bu kadar eleştiri yapmanın camiaya zarar verdiğini düşünüyorum. Şu anda Galatasaray'ın 7, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5, bizim ise 4 puanımız bulunuyor. Trabzonspor'un ligde kaybettiği bir şey yok. Bunu bu kadar abartmak doğru değil. Avrupa Kupası'ndan elenmemiz bir eksiğimizdir, bunu söylüyoruz. Geçtiğimiz sezonun emeği olarak düşündüğümüzde elbette ki üzüntü verici. Hiçbir mazeretin arkasına sığınmayız ama sanki her şey bitmiş, Trabzonspor çok kötü durumda, kadrosu çok kötü, futbolcular çok kötü. Bu şekilde bir imaj verilmesi çok kötü. 7 futbolcumuz milli takıma çağrıldı. Trabzonspor'un kadro kalitesi, teknik kadrosu, bugün yazılanlar çizilenler gibi değil. Buna herkesin dikkat etmesi lazım.''

Transferleri Avrupa Kupaları'ndan elendikten sonra yapılması konusunda eleştiriler aldıklarını söyleyen Yener, ''Biz geçen yıl Inter'i Milano'da yendiğimiz kadroyu bir düşünün. Bugünkü kadronun o kadrodan fazlalığı var, eksiği yok. Biz Inter'i yendiğimiz kadro ile Videoton'u yenemedik. Bu futbolun bir yerde cilvesi'' diye konuştu.

''Trabzonspor olarak, hep ileriye gideceğiz''

Yener, bazen takım içerisinde bir galibiyet, bir ışık, bir coşkunun son derece önemli olduğunu kaydederek, ''Özellikle bunu da söylemek istiyorum, basında olumsuz haberlerin fazla olması taraftarlarda umutsuzluk yarattı. Taraftarların futbolcuları ateşlemesi çok çok önemli. Bu şekildeki bir tabloda taraftar da kendini çekti, onlar da karamsarlıkta. Yarın daha kötü oluruz düşüncesi var. Ama bu doğru değil. Trabzonspor olarak bundan sonra hep ileriye gideceğiz'' şeklinde konuştu.

Transfer yapmadıkları dönemde eleştirildiklerini belirten Yener, ''Hep transfer yapacağız dedik ve dediğimizi de yaptık. Santrafor ve sol stoper, sol bek transferlerini gerçekleştirdik. Herkesin dediği bu transferler niye daha önce yapılmadı. Ama dikkat ederseniz son 3-4 güne baktığımız zaman hem Türkiye'de hem Avrupa'da transferin doruk noktasına geldiği günler oldu. Çünkü futbolcular son dakikaya kadar bekler, ondan sonra transferi sonuçlandırır. Transferin zorlukları da bunlar' dedi.

Yener, (A) Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile 7 Eylül'de Amsterdam'da yapacağı maç nedeniyle lige verilen aranın takımın toparlanması ve sakat oyuncuların takımla birlikte çalışmalara başlaması adına ''ilaç gibi'' geleceğini belirterek, ''Bu süreç biraz daha toparlanmak açısından önemli. Transferde her zaman oyuncu gelir gider. Şu 10 gün içerisinde rahat çalışma imkanı bulmamız, stresten uzak durarak çalışmamız bizi daha iyi rahatlatır ve hazırlar'' diye konuştu.







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