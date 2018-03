Yazın Şişmanlatan 6 Neden

Yaz mevsimini en çok da meyve ve sebze çeşidi arttığından, daha fazla yiyecek seçeneği bulduğumuzdan severiz. Ancak insan sağlığı için zararlı olan ve kilo almaya neden olan tek tip beslenme, özellikle yaz mevsiminde sıkça düştüğümüz tuzaklardandır. Aile Hastanesi Bahçelievler Beslenme ve Diyet Uzmanı Berna Çil, kış mevsiminde hareketsizliklik, ağır, yağlı yiyecekler tüketme nedeniyle kilo alınmasına karşın yazın bol meyve tüketmek, tek tip beslenmek, geç saatte yemek, açık büfelere sık uğramak, büyük boy meyve suları, kremalı kahveler nedeniyle kilo vermek yerine kilo aldığımızı belirtiyor.

Yaz mevsiminde kilo almamıza neden olan başlıca 6 nedeni sıralayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Berna Çil, şu bilgileri veriyor:

1- MEYVE TÜKETİMİNİ ABARTMAYIN, BOL YAĞ TÜKETMEYİN: Yazın ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak durmaya çalışıyoruz. Hafif yiyecekler arıyoruz. Ağır yağlı yiyeceklerden kaçarken, bu defa bolca meyve yiyerek, vücudumuzun yağlanmasına neden olabiliyoruz. Elbette meyveyi yaz aylarında bol tüketmek sıvı ihtiyacımızın karşılanması, vitamin ve minerel dengelerinin sağlanması açısından önemlidir. Ancak her besinde olduğu gibi meyvede de aşırı tüketim fazla kilolar olarak karşımıza çıkıyor. Günlük yaşamda kaloriyi karbonhidrat, protein, yağdan alıyoruz. Bu üç gruptan besinlerin dengeli tüketilmesiyle sağlıklı bir beslenme mümkün olabiliyor. Sadece meyve yediğimizde meyvede yağ ve protein olmadığından, sadece karbonhidrat içerir. Meyvede meyve şekeri fruktoz bulunur. fruktoz hücre içine taşınmada insüline gereksinim duymaz. Kanda insülin düzeyimizin artması bize tokluk hissini verir. İnsülin düzeyimiz artmadığında da tokluk hissi duymayız. Bu nedenle belli miktarda yenilmesi gerekiyor.

2- TEK TİP BESLENMEYİN: Bir kişinin günde sadece meyve yemesi, sadece yağlı yiyecekler tüketmesi ya da sadece sebzeyle beslenmesi sağlıklı bir beslenme olarak adlandırılamaz. Kadınların günde ortalama 2000-2200, erkeklerin ise ortalama 2500 kalori almaları gerektiği teoride hep vardır. Tüm besin gruplarından beslenme uzmanlarının kişiye, yaşa, cinsiyete, yaşam risklerine, var olan hastalıklara göre hazırladıkları planlarla kilonun sağlıklı seviyelerde tutulması mümkün olabiliyor.

3- VAZO GİBİ BARDAKTA MEYVE SUYU İÇMEYİN: Son yıllarda büyük boy, adeta çiçek vazosu kadar büyük bardaklarda meyve suyu tüketmek moda oldu. Taze meyve suyu elbette faydalı, ancak miktarlara her zaman dikkat etmek gerekiyor. Evde bir bardak portakal suyu elde etmek için ortalama 4-5 portakalın suyunu sıkıyoruz. Büyük boy bir bardak meyve suyu için kaç meyve sıkmamız gerektiğini siz düşünün! Oysa günde sadece ara öğünlerle beraber 5-6 porsiyon meyve yemek sağlıklı.

