Yaz Bitiyor Cilt Bakım İster

Hem kadın hem de erkekler için temel günlük yüz ve cilt bakım serisi olan NouriFusion®, içeriğinde A, C ve E vitaminleri ile yaz aylarında güneşten ve sıcaktan kuruyup, yorulan ciltlerin yenilenip beslenmesine yardımcı olurken, sağlıkla parlamasını sağlıyor.

Sağlıklı yaşam sektörünün lider markası Herbalife, NouriFusion® serisi ile A, C ve E vitaminlerini tek üründe bir araya getiriyor. Hem kadın, hem de erkekler için temel günlük cilt bakımı serisi olan NouriFusion®, içeriğindeki A vitamini ile cilt hücrelerinin yenilenmesine ve yaşlanmanın ilk işaretleriyle mücadeleye yardımcı olurken, C vitamini ile kolajen üretiminin artırılmasına, E vitamini ile de serbest radikallerle savaşmaya ve cildi nemlendirmeye yardımcı oluyor.



