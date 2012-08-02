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Yayalara yol vermeyen sürücüye ceza!

Uzmanlar tarafından tasarlanan yeni Elektronik Denetleme Sistemi (EDS), sinyalizasyonların olmadığı noktalarda geçiş üstünlüğü olmasına rağmen yayalara yol vermeyen sürücüleri tespit edecek.

02 Ağustos 2012 Perşembe 08:48
Yayalara yol vermeyen sürücüye ceza!

Yanına yaklaşan yayayı otomatik algılayabilen sistem, aynı anda sürücüye ceza kesebiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSBAK A.Ş. akıllı ulaşım sistemlerini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kağıthane'deki merkezde tasarlanan sistem kentin birçok noktasında kullanılıyor. Merter’deki trafik kontrol merkezinde ise trafik polisleri kural ihlali yapan sürücüleri tespit ederek cezai müeyyide uyguluyor. Sistem, İstanbul’da 220 noktada hizmet veriyor. Ancak uzmanlar, bu sayının oldukça yetersiz kaldığını belirtiyor. Uzmanlar, megakent için bu rakamın en az 10 katı EDS sisteminin olması gerektiğini vurguluyor.

İSBAK yetkilileri EDS teknolojisindeki yenilikleri Cihan Haber Ajansı’na anlattı. Kağıthane’deki merkezde sistem hakkında bilgi veren yazılım uzmanı ve Bilgisayar Mühendisi Mahmut Bulut, aralarında kırmızı ışık ihlalleri, şerit ihlalleri, hız ihlalleri ve ters yöne giren araçların tespitlerinin de olduğu 12 başlığın EDS’de birleştiğini söyledi. Sistemin yetersiz olduğunu vurgulayan Bulut, “Şu an faaliyet gösteren 220 noktada EDS var. Bu adetlerin giderek artması gerekiyor. Özellikle kırmızı ışıkta kurulan yerlerde bu sistem sayesinde yüzde 90 iyileşme gördük. Hızla alakalı İstanbul’da birçok kaza gerçekleşmekte. Bu da trafiğin akışını olumsuz yönde etkilemekte.” diye konuştu.

‘KIRMIZI IŞIKTA 5 ARAÇ AYNI ANDA İHLAL YAPSA SİSTEM HEPSİNİ TESPİT EDER’

Sistemin hiçbir şekilde açığının bulunmadığını belirten Bulut, “EDS sisteminde sürücülerin kaçması mümkün değil. Hem hız hem de şerit ihlali anlamında olsun bu sistemin herhangi bir açığı yok. Sistem oluşan her ihlali algılayacak düzeydedir. Yerli ve Türk mühendisleri tarafından tasarlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Bir sürücünün 250 kilometre hızla da geçse EDS tarafından tespit edilebildiğini ifade eden Bulut, “Bununla alakalı elimizde çeşitli firmalardan aldığımız raporlarımız var. Hatta kırmızı ışıkta 5 araç aynı anda ihlal yaptığı takdirde sistem bunu da algılamakta. Bir aracın hız limitini aştığı takdirde veya kırmızı ışık ihlali yaptığı takdirde sistem bunu algılayabiliyor.”

'HIZ KORİDORU SİSTEMİ KAZALARI BİTİRME NOKTASINA GETİRDİ'

Hız koridoru sistemini İstanbul’daki bazı tünellere ve caddelere kurduklarını dile getiren Bulut, bu sistem sayesinde Bağdat Caddesi’nde yarış yapmak için hız limitini aşan sürücülerin azaldığını söyledi.

İstanbul dışında da bu sistemin kullanılması gerektiğinin altını çizen Bulut, “Bu sistem araçların belli bir koridorda yaptığı hızları ortalama hız hesaplayarak algılamakta ve cezaya dönüştürmekte. Türk sürücü kültüründe şöyle bir şey var; radar noktasına yaklaşılırken hız düşürülüyor, daha sonra araçlar hızını yükseltebiliyor. Bu sistemde uzun aralıklarda koridorlar oluşturuyoruz. Burada sürücüler hız limitlerini aşmamaları gerekiyor. Bu da aracın kurallara riayet etmesini sağladığı için trafikte güvenliği sağlıyor. İstanbul dışında da bu sistem uygulanmalı. Karayollarında oluşan kazaların birçoğu hız temelli kazalar. Sürücüler bu sistem sayesinde araçların hızlarını düşürmek zorunda kalacaklar. Şehirlerarası yollarda bu kesinlikle kullanılmalı. İstanbul’da bu sistemden performans aldığımız noktalar; tüneller. Tünelde güvenli bir şekilde trafik akışı sağlanıyor. Yüzde 99 oranında kazaların azaldığını görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Sinyalizasyonların olmadığı noktalara yaya EDS’lerinin kurulacağını anlatan Bulut, bu sistemin yanına yaklaşan yayayı otomatik olarak algıladığını ve yayaya yol vermeyen sürücüyü tespit ederek ceza kesebildiğini söyledi.

Öte yandan İSBAK’ın yazılım uzmanları, önceden trafiğin yoğunlaşacağı noktaları tespit edecek sistemi yakında hayata geçirecek.

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