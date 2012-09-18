Yavuz: ’’Lige renk katıyoruz’’

Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Polatlı Bugsaşspor, kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Yavuz, Giresunspor'un geçtiğimiz sezon PTT 1. Liginden düşen bir takım olduğunu ve güçlü bir kadroya sahip olduğunu hatırlatarak, "Böyle bir rakip karşısında maçın neredeyse tamamında üstün oynamak bu mücadeleye ciddiye aldığımızı gösterir" dedi.

Polatlı Bugsaşspor takımının iyi yolda olduğunu belirten Yavuz, "1. Lig yolunda verdiğimiz bu mücadeleden alnımızın akı ile çıkacağız. Biz geçen yıllarda da iyi futbol oynadık. Fakat bazı şansızlıklarla istediğimiz başarıyı yakalayamadık. Bu sene çok farklı. Taraftarımızla birlikte lige renk katan bir ekip haline geldik. İnşallah bu yıl başarılarla dolu bir yol olacak bizler için" şeklinde konuştu.





İlk iki haftada alınan galibiyette taraftarın büyük payının olduğunu belirten Teknik Direktör Ahmet Yavuz, daha önceki yıllarda boş tribünlere oynamanın keyifsizliğini yaşadıklarını, futbolun seyircisiyle güzel olduğunu ifade etti.

Yavuz, "Ben ve takımım bundan önce iki yıl boyunca boş tribünlere oynadık. Taraftarın ne kadar önemli bir faktör olduğunu geçen şu iki haftada futbolcularım ile birlikte çok daha iyi idrak ettik" dedi.



