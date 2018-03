Yatak odası hata kabul etmiyor

Duvarınızda ateşli kadınların posterlerinin asılı olmasın



Komedyen Beka Bowling, "Odasının duvarında çıplak kadın fotoğraftan asılı olan erkekler sürekli mastürbasyon yapanlardır. Bu kadar basit" diyor.



"Bu durumu anlamayız. Böyle bir şeyle karşılaştığımızda 'işte kadın vücudunu takdir eden bir adam' diye düşünmeyiz. 'Bütün gün ropdöşambr ile geziyor ve bilincini kaybedinceye kadar mastürbasyon yapıyor' diye düşünürüz. Bir kızın odasına girdiğinizde duvarlarının penis fotoğrafıyla dolu olmasıyla aynı şey. Her yerde penisler var. Beni yanlış anlamayın; göğüslerle bir problemim yok. Tüm söylemeye çalıştığım kimse sabah uyandığında yerde kirli çamaşırlar görmek istemez. Posterleri indirin yoksa bir daha gelmeyiz."



Kalitesiz seks müzikleri çalmak



Slow Club'ın Sheffıeld grubundan Rebecca Taylor "Boyz II Men veya R Kelly gibi şeylere ihtiyacınız yok" diyor ve ekliyor. "The Dream veya Drake'in son albümünü deneyebilirsiniz. Önemli nokta planlı olmaktır. Bon İver veya Perfurme Genius'ın Leaming gibi albümleri de olabilir. iTunes'u rasgele çalma moduna ayarlamak çok risklidir." Kendisi son derece haklı; üzerinizde kıyafetleriniz varken Lonely Island'ın l'm On a Boat şarkısı komik olabilir ama T-Pain "I f.cked a mermaid" diye şarkı söylediğinde gerçekten salak gibi görünürsünüz.



Kirli çamaşırları yerde bırakmak



Bir arkadaşımız yastığın üzerinde, pis bir iç çamaşın olduğunu söyledi. Geordie Shore'dan Holly Hagan, "Son derece iğrenç" diyor. "Eğer hazırlıksız yakalandıysanız, Onu iki dakika başka bir odada bekletin ve bütün eşyalarınızı kirli sepetine atın. Ya da en iyisi dışan çıkmadan önce odanızı toplayın.



Tek kişilik yatak konusunda uyarmamak



Tek kişilik yatağınız olduğunu söyler ve yer darlığının sizi daha yaratıcı kılacağı konusunda bizi ikna ederseniz, bir daha gelme şansımız olabilir. Eğer Transformers'lı nevresim takımınız varsa, geçmiş olsun.



Ciddi davranmak



"Yatak odasında erkeklerin üzerinde elbette baskı vardır" diyor bir internet sitesinin seks ve ilişki uzmanı Bayan Bilgi: "Canlanın! Göz teması kurun, komik şeylere gülün. Yatak odasında Don Draper olmazsınız. Fikirlerinizi açığa vurun ve eğlenin."



Porno izlemek



Bazı uzun dönem ilişkilerde kadınlar hafif lezbiyen aksiyonlarından hoşlanabilir ama geri kalanımız "Odada benden daha ateşli ve zayıf bir kızın varlığı mı?" diye düşünür.



"Seks uzmanı Tracey Cox "Korku filmlerini tercih edin" diyor, "İnsanları korkutmak, seks için doğru hormonların salgılanmasını sağlar çünkü adrenalin patlama yaşanır. Böylece sizin üzerinize atlamak için yeterince heyecan hisseder."



Hızlıca telefonunuzu veya Facebook'u kontrol etmek



Gerçekten mi? Yatağınızdaki çıplak bir kadın size yetmiyor mu? Bir saniye bile baksanız, partneriniz bunu fark eder. Plajdaki başka bir kızın göğüslerine baktığınızı nasıl anlıyorsa, bunu da anlar. "Siz oradayken bir adamın telefonuyla ilgilenmesi büyük bir kabalıktır" diyor. Geordie Shore'dan Holly Hagan. "Eğer bir adam telefonunu eline alırsa, onu yumruklarım. Tanıdığım adamlardan biri, onunla birlikte geçirdiğim zaman süresinde telefonunu kapatıyordu ki bu son derece saygıdeğer bir hareketti."



Mum yakmak



Her ne kadar bazen bir müzik klibi içinde seks yapıyormuş gibi hissetmek güzel olsa da, bir ev yangınında ölmekten korkmuyor musunuz? Hayır mı?



Eski sevgilinizden bahsetmek



İşte zihnimiz burada aşırı yüklenir. Sekste daha mı iyiydi? Kafamızda bu sorunun cevabı evettir. "Yatakta eski ilişkilerimizden bahsetsek nasıl olurdu? Evet, bu hiç de kabul edilebilir değil" diyor seks uzmanı Georgına Childs. "Kadınlar, birlikte yataktayken zihninızdeki tek şeyin onlar olduğunu bilmek ve hayatınızın en iyi seksini yaşadığınızı düşünmek isterler. Eski sevgiliniz, komşunuz veya Angelına Jolie hakkında fanteziler kuruyorsanız, bunu o kadına söylemeyin. Bunu yaparsanız o kadını içine kapanık hale getirirsiniz ve seks zarar görür."



Sürekli özür dilemek



Gergin olan insanlar her zaman hata yapabilir. O nedenle bununla başa çıkın ve gülüp geçin.



Bizi soymaya çalışmak



Bir erkeğin yapabileceği en büyük hata, seksin yatak odasının kapısından girildiği anda başlayacağını düşünmesi" diyor Tracey Cox. Üstelik biz kızlar kendi başımıza soyunabiliriz. Eğer tayt giyiyorsak, çoğumuz şişman kurbağalara benzeriz. Taytlar çıkarılması gereken ilk şeydir.